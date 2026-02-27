Árima vuelve al beneficio en 2025 y gana 8,8 millones, tras integrar los activos de JSS Real Estate

La integración de los activos de JSS Real Estate en Árima Real Estate trajo consigo un notable incremento del valor bruto de los activos (GAV) de la compañía, que alcanzó los 563,5 millones de euros al cierre de 2025, lo que representa un aumento del 57% respecto al ejercicio de 2024. Según consignó el medio original, este crecimiento respondió principalmente a la fusión inversa y a los avances en los proyectos de reposicionamiento en marcha por la empresa. A partir de este movimiento estratégico, Árima dejó atrás el ejercicio anterior marcado por pérdidas y logró revertir sus resultados negativos.

De acuerdo con la información publicada, Árima Real Estate reportó un beneficio neto recurrente de 8,8 millones de euros en 2025, tras haber registrado un saldo negativo de 1,1 millones de euros en el año previo. El medio detalló que, una vez declarada la cuenta anual de resultados, el beneficio neto quedó cifrado en 8,4 millones de euros, contabilizando la integración total de la cartera de JSS. Esta variación contrasta con los ‘números rojos’ de 31 millones de euros registrados en 2024, cuando la valoración de los activos impactó desfavorablemente en sus cuentas, mientras que en este último ejercicio se produjo una aportación positiva.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) recurrente evidenció también un crecimiento sustancial, situándose en 18,5 millones de euros en 2025, lo que significó multiplicar por más de nueve lo registrado durante el ejercicio anterior. En cuanto a los ingresos totales, la compañía contabilizó 27,7 millones de euros, frente a los 12,2 millones de euros de 2024, resultado que ilustró el efecto de la integración y el avance de los proyectos propios.

El apalancamiento neto (LTV) de Árima se ubicó al finalizar el año en el 40,7%, un incremento frente al 26,3% reportado al cierre de 2024. Este aumento respondió a la incorporación de la financiación asociada a la cartera combinada luego de la fusión con JSS Real Estate. El coste medio de la deuda se ubicó en el 3,4%, con un 65% de la misma a tipo fijo, según detalló el medio. A esto se suman 31,2 millones de euros de financiación no dispuesta, lo que otorga a la empresa margen para futuras operaciones o inversiones.

En materia de gestión de cartera, la combinación de activos estabilizados y proyectos de valor añadido generó una diversificación significativa en ubicaciones estratégicas dentro del mercado de oficinas en Madrid. Esta suma de factores permitió a la firma fortalecer su posición y mejorar sus resultados financieros en todas las métricas principales.

El consejero delegado de Árima, José María Rodríguez-Ponga Linares, afirmó: “Estos resultados confirman que, gracias a la integración con JSS Real Estate, hoy contamos con una plataforma más sólida, que combina activos estabilizados con proyectos de valor añadido, dando lugar a una cartera diversificada en ubicaciones estratégicas de Madrid y líder en sostenibilidad. Todo ello nos permite mirar al futuro con confianza, seguir gestionando activamente el porfolio y avanzar en nuestro objetivo de ofrecer una rentabilidad atractiva y sostenible”, según citó la fuente original.

Ambas compañías involucradas en la fusión están controladas por el banco suizo J. Safra Sarasin. Esta integración permitió a Árima reforzar sus fundamentos operativos y avanzar en su estrategia de liderazgo en el segmento de oficinas. Según la información publicada, la sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) culminó el proceso con un portafolio que combina activos generadores de ingresos y proyectos en fase de desarrollo, posicionándose de forma destacada en términos de sostenibilidad y rentabilidad en el mercado madrileño.