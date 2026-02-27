Amadeus logra beneficio récord de 1.347,9 millones en 2025 y propone un pago de diviendo de 664,6 millones

El programa de recompra de acciones de Amadeus, que concluyó el 27 de enero con la adquisición de 1,64 millones de títulos representando el 0,364% del capital social por un importe total de 95,7 millones de euros, marcó uno de los hitos industriales recientes para el grupo. En el mismo contexto, la empresa tecnológica anunció un beneficio récord de 1.335,6 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 6,6% en comparación con los 1.252,7 millones obtenidos el año anterior, según informó este viernes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejo de administración de Amadeus someterá a votación de la junta general ordinaria en junio de 2026 la propuesta de un dividendo bruto total de 1,54 euros por acción correspondiente a 2025, equivalente al 50% del beneficio consolidado anual y con un importe global de 664,6 millones de euros, reportó la CNMV. Los resultados financieros anuales permitieron a la compañía alcanzar unos ingresos ordinarios de 6.517 millones de euros, cifra que se sitúa un 6,1% por encima del ejercicio previo, impulsados principalmente por la expansión en las áreas de Distribución Aérea, Soluciones Tecnológicas para la Industria Aérea, y Hoteles y Otras Soluciones, cuyos crecimientos fueron de 5,9%, 6,1% y 6,4% respectivamente, detalló el medio. Ajustando las cifras al efecto de los tipos de cambio, la facturación anual experimentó un crecimiento del 8,5%.

El beneficio ajustado de Amadeus se situó en 1.420,2 millones de euros a lo largo de 2025, lo que supone un avance del 5,8%. La evolución positiva de los ingresos permitió a la compañía alcanzar un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 2.506,6 millones de euros, un 7,7% superior, aunque parcialmente contrarrestado por el aumento de los costes de ingresos en un 3,2% y de las retribuciones a empleados junto a otros gastos operativos en un 6,5%. Considerando los tipos de cambio constantes, el Ebitda avanzó un 9% durante el año.

El flujo de efectivo disponible generado ascendió a 1.302,2 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,9% frente al periodo anterior, según publicó la CNMV. Este desempeño llevó la deuda financiera neta de Amadeus a los 2.141,4 millones de euros al final de diciembre de 2025, cifra que supera en 30,1 millones la registrada al cierre del ejercicio 2024 y equivale a 0,9 veces el Ebitda de los últimos doce meses, según detalló la agencia.

En materia de adquisiciones, el grupo realizó una inversión de 15,6 millones de euros durante el primer trimestre para comprar Forward Data, un proveedor de soluciones de inteligencia de viajes con un plantel aproximado de 100 empleados. Además, la reciente adquisición de la empresa tecnológica estadounidense SkyLink, anunciada en la última semana, tiene por finalidad acelerar la integración y el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial en los procesos vinculados a los viajes, tal como reportó la CNMV.

Luis Maroto, consejero delegado de Amadeus, señaló que la empresa cumplió con las previsiones para el año 2025 pese al contexto complejo del entorno macroeconómico. Maroto también subrayó el alto grado de integración global de la compañía en los procesos de sus clientes e hizo hincapié en el papel de la inteligencia artificial: “Estamos profundamente integrados en los flujos de trabajo de nuestros clientes a escala global; la IA refuerza y mejora la plataforma de Amadeus”, citó la CNMV.

El crecimiento de los segmentos operativos fue clave para los resultados de Amadeus en 2025. El área de Distribución Aérea reportó un crecimiento del 5,9% en los ingresos, mientras que Soluciones Tecnológicas para la Industria Aérea aumentó sus cifras en un 6,1%, y la división de Hoteles y Otras Soluciones presentó un avance del 6,4%, según publicó la CNMV.

El informe de resultados refleja una política de retribución al accionista combinada, con el pago extraordinario del dividendo propuesto para junio de 2026 y la culminación del programa de recompra de acciones, según informó la CNMV. Con estos resultados, la compañía consolida su posición en el sector tecnológico y refuerza su perfil como proveedor estratégico de soluciones para la industria de viajes, distribución y gestión hotelera, acorde a los datos divulgados este viernes.