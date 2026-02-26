Xbox permite retransmitir partidas con una resolución de 1440p en consolas a los miembros de Xbox Game Pass Ultimate

La actualización de Xbox lanzada en febrero ha extendido la posibilidad de transmitir partidas con calidad 1440p a toda la familia de consolas Xbox Series X|S, Xbox One X y Xbox One S para quienes cuentan con suscripción a Xbox Game Pass Ultimate. De acuerdo con la información revelada por Xbox y difundida por la plataforma de Microsoft, esta mejora incorpora una tasa de bits más alta, lo que se traduce en una optimización notable en la fidelidad visual de las partidas en la nube.

Tal como publicó Xbox, la funcionalidad que en octubre se encontraba restringida a títulos y dispositivos concretos ha quedado liberada para un mayor número de usuarios tras esta nueva actualización. Hasta ahora, la transmisión en 1440p solo era accesible para juegos y hardware seleccionados, pero con el reciente ajuste, dicha resolución junto con la mayor tasa de bits están disponibles para toda la base de consolas mencionadas, siempre que los jugadores pertenezcan al segmento Ultimate del servicio Game Pass.

El medio oficial detalló que esta mejora responde a la demanda de calidad visual por parte de los suscriptores y supone una expansión de la experiencia de juego en la nube a través de Xbox Cloud Gaming. Con esto, los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate pueden acceder al juego en streaming en resolución de 1.440 píxeles, considerada una de las más altas implementadas hasta el momento en la plataforma para consolas domésticas de la marca.

Según consignó Xbox, la distribución uniforme de esta función amplía las prestaciones de Xbox Cloud Gaming y promueve un entorno de competencia técnica que hasta ahora estaba limitado al acceso en plataformas o hardware de gama superior. El nuevo ajuste se integra directamente en los sistemas de las consolas tras la actualización, sin requerir instalaciones adicionales ni procedimientos complejos para los suscriptores.

La compañía remarcó que este avance en la resolución y en la tasa de bits forma parte de los constantes esfuerzos por mejorar la experiencia digital de los jugadores suscritos a Game Pass Ultimate. El objetivo, reportó Xbox, es ofrecer una calidad de imagen superior en los juegos transmitidos, alineando el streaming en nube con los estándares que pueden encontrarse en títulos que se ejecutan localmente en las consolas de última generación.

El despliegue de la resolución de 1440p permite una mayor definición en la imagen, lo que resulta fundamental para géneros en los cuales la claridad visual afecta la jugabilidad. Xbox especificó que la incorporación de una tasa de bits superior se traduce en una reducción de artefactos gráficos o compresión excesiva de la imagen, que antes podían observarse en conexiones de mayor velocidad y en pantallas capaces de soportar resoluciones superiores.

La actualización tiene impacto sobre toda la gama de consolas de la familia Xbox Series y Xbox One, y la opción de acceder a la transmisión en la nube bajo estas condiciones se activa automáticamente para quienes cuentan con una suscripción válida a Xbox Game Pass Ultimate. Xbox enfatizó que los beneficios adicionales, como las mejoras técnicas de esta característica, forman parte del valor añadido que desea proveer a su comunidad.

Durante el anuncio, la compañía recordó el origen de esta funcionalidad limitada, lanzada en octubre del año anterior, que solo se encontraba disponible en dispositivos concretos bajo determinadas pruebas. Al ampliar el acceso, Microsoft busca posicionar Xbox Cloud Gaming y el servicio Game Pass Ultimate como alternativas cada vez más potentes para el juego multiplataforma y a distancia, de acuerdo con lo que informó la empresa.

La extensión de la resolución de 1440p y la tasa de bits acrecentada representa una de las actualizaciones más relevantes del servicio en lo que va de año, según lo publicado por Xbox. La firma sostiene que continuará invirtiendo en mejoras tecnológicas para asegurar que la experiencia de juego remoto se mantenga competitiva con las opciones nativas de hardware, manteniendo informados a los usuarios sobre futuras extensiones o adaptaciones de la plataforma.

Los suscriptores que buscan aprovechar estas mejoras deben comprobar que su consola cuenta con la actualización de febrero y disponer de una conexión capaz de soportar la transmisión optimizada. Xbox recomienda consultar los requisitos técnicos detallados para obtener el máximo provecho del nuevo streaming a resolución 1440p, según difundió la compañía en su actualización sobre Xbox Cloud Gaming.