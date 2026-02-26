SATSE pide que la ley de prevención de riesgos laborales garantice la deteción de los riesgos psicosociales en sanidad

Según datos de las encuestas internas realizadas por el Sindicato de Enfermería, SATSE, nueve de cada diez enfermeras manifiestan síntomas ligados al estrés, mientras siete de cada diez reconocen padecer síndrome de Burnout, también conocido como síndrome del profesional quemado. SATSE presentó alegaciones en la fase de consulta pública del Anteproyecto de Ley para modificar la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, solicitando que la ley obligue a la detección sistemática y de oficio de los riesgos psicosociales en los entornos sanitarios. El sindicato sostiene que el análisis de factores emocionales y mentales debe realizarse de forma automática por los responsables, y no a requerimiento de quienes ocupan los puestos, según consignó el propio SATSE.

El medio SATSE detalló en su explicación que insta al Gobierno central y a los ejecutivos autonómicos a promover procesos de evaluación proactiva en materia de riesgos psicosociales. El sindicato argumenta que la carga de pedir de manera individual el análisis de riesgos deja desprotegidos a los trabajadores, lo que dificulta tomar medidas antes de que surjan consecuencias negativas para su salud, como ansiedad, alteraciones del sueño, miedo o problemas de alimentación. SATSE rechaza que actualmente recae en el profesional la iniciativa para pedir la evaluación de estos riesgos y pide que esas valoraciones se lleven a cabo siempre, en todas las esferas del sistema sanitario, con carácter integral.

En sus encuentros con el Ministerio y las consejerías de Sanidad, así como en el sector privado, SATSE mantiene esta demanda y reivindica que el factor psicosocial debe adquirir el mismo peso que los riesgos físicos en las estrategias de prevención. En la información divulgada por SATSE también se puntualiza que, de acuerdo con los estudios del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), el personal de enfermería y fisioterapia constituye uno de los colectivos más expuestos a riesgos psicosociales. Entre los riesgos más frecuentes en este sector se señalan la sobrecarga de trabajo, la escasa autonomía, las situaciones de acoso tanto laboral como sexual o por razón de sexo, la temporalidad, la inestabilidad en el empleo y las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.

El sindicato solicita, según publicó SATSE, que los servicios encargados de la prevención de riesgos laborales no limiten su intervención a una respuesta cuando el daño ya se ha producido. Propone que las evaluaciones sistemáticas se realicen periódicamente en todos los puestos, reforzando así el enfoque preventivo frente a enfermedades como la depresión o el desgaste emocional crónico. En su análisis, el sindicato observa que la mayoría de las empresas y organismos sanitarios tienden a priorizar los aspectos físicos, relegando la dimensión mental y emocional a un segundo plano.

SATSE añade que los servicios de prevención existente no cuentan con el personal suficiente para cubrir el volumen actual de trabajo, lo que retrasa aún más la identificación temprana de riesgos psicosociales. En opinión del sindicato, incrementar el número de profesionales dedicados a la prevención contribuiría significativamente a reducir el impacto de estos riesgos y garantizaría la agilidad de las evaluaciones y el seguimiento. Según el balance de SATSE, la mejora en la detección y el tratamiento de los factores psicosociales depende directamente de cambios regulatorios y del refuerzo material y humano de los equipos especializados en la materia.