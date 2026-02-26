Rafael Louzán destaca el "reconocimiento internacional" del arbitraje español

El seminario de formación para árbitros que se celebra esta semana en Sanxenxo, Pontevedra, coincide con una fase decisiva de la temporada futbolística 2025-26, donde la proyección internacional y el reconocimiento del colectivo español adquieren especial relevancia. De acuerdo con la información difundida por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el presidente de la entidad, Rafael Louzán, subrayó la posición privilegiada del arbitraje nacional durante la inauguración de este encuentro, en el que participan más de ciento treinta colegiados.

Según informó la RFEF, Louzán remarcó que España ocupa los primeros puestos en las designaciones arbitrales de la UEFA para competiciones europeas, situándose en el top 3 del continente. El presidente sostuvo que los árbitros españoles forman parte de una "élite que ha vuelto a recuperar internacionalmente el lugar que merece", lo que evidencia una recuperación del prestigio en el ámbito internacional. Durante su intervención, Louzán instó a los colegiados a “sentirse orgullosos” del trabajo que se viene realizando y enfatizó la importancia de mantener los estándares de objetividad y justicia en la evaluación del desempeño arbitral.

El evento, que tiene lugar en el Pazo de Quintáns, contó también con la presencia de figuras vinculadas al fútbol gallego y nacional. Junto con Louzán, intervinieron el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto; y Pablo Prieto, presidente de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF). Según mencionó la nota de prensa publicada por la RFEF, el máximo dirigente federativo elogió el “nivel actual de nuestros árbitros y su proyección internacional”, destacando que el colectivo arbitral español se encuentra entre los mejores a escala global.

Durante su discurso, Louzán se refirió a la relevancia del momento actual, señalando que en este tramo de la temporada, los árbitros se juegan “mucho” por los procesos de ascenso y descenso. Además, subrayó la necesidad de consolidar nuevas ideas y modernizar estructuras, asegurando que la RFEF ofrece respaldo en este proceso de transformación. “No es un trabajo fácil porque hay que ir consolidando las nuevas ideas, pero se están haciendo las cosas bien. Desde la RFEF, os queremos ayudar en este camino”, manifestó Louzán, según consignó el comunicado federativo.

El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto, coincidió con Louzán respecto al nivel del cuerpo arbitral español. “Vamos a tratar de terminar bien la temporada, estoy convencido de que tenemos a los mejores árbitros de Europa y hay que seguir trabajando porque esto es un camino largo”, indicó Soto en su alocución, recogida por la RFEF.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, intervino invitando a los colegiados a aprovechar el seminario para impulsar aún más la calidad del arbitraje nacional. "Que sirvan estos días para que el arbitraje español siga mejorando y siga siendo una referencia en el mundo", señaló Martín según reportó la RFEF. Pablo Prieto, por su parte, habló en nombre de la RFGF y reivindicó la “búsqueda permanente de la excelencia” en el colectivo.

De acuerdo con la información distribuida por la RFEF, el seminario reúne a un grupo que alcanza aproximadamente 130 personas, abarcando árbitros principales, asistentes y especialistas en el sistema de videoarbitraje (VAR). Durante varias jornadas, los participantes afrontan pruebas técnicas y físicas bajo la organización y supervisión de la Comisión Técnica del CTA. Estas actividades tienen el objetivo de asegurar la preparación del cuerpo arbitral ante los retos de la competición europea y doméstica.

El comunicado puesto a disposición por la RFEF recalcó la importancia de mantener la línea de trabajo establecida a principio de temporada, marcada por una “apuesta de modernización con cambios y nuevas dinámicas” que aspira a que el arbitraje español continúe siendo referente de calidad en el ámbito internacional. Con el propósito de consolidar el prestigio alcanzado y responder a las exigencias del fútbol contemporáneo, la federación mantiene sus esfuerzos en proporcionar formación y respaldo constante a los árbitros que representan a España tanto en campeonatos nacionales como en compromisos europeos.