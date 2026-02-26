'Nosaltres' reducirá hasta un 75% el precio del abono a los socios del Barça que acudan al 80% de los partidos

Víctor Font señaló que los 50 millones de euros de comisión pagados a Darren Dein se habrían podido utilizar para implementar una política de incentivos al socio durante cinco temporadas, en referencia al plan presentado por la precandidatura 'Nosaltres' para transformar la gestión de los abonos en el FC Barcelona. Según informó 'Nosaltres' y recogió el medio de comunicación, la propuesta reduce hasta en un 75% el precio del abono a los socios que acudan al menos al 80% de los partidos celebrados en el Spotify Camp Nou. El objetivo principal es favorecer la presencia de abonados habituales en el estadio, priorizando el acceso de seguidores del club y restringiendo el protagonismo que actualmente tienen los asistentes ocasionales o turistas.

El medio detalló que la regla establecida determina que los socios que cumplan con la asistencia mínima fijada para una temporada accederán a un descuento del 50% en el siguiente abono anual. Si el socio consigue mantener ese nivel de asistencia en dos temporadas consecutivas, el descuento aplicable se incrementa hasta un 75%. Víctor Font explicó que la iniciativa reemplaza el actual sistema, que otorga incentivos por liberar el asiento y facilita el llenado del estadio con público visitante, por otro cuyo fin es incentivar activamente la asistencia de los propios miembros del club. Font declaró que “en lugar de premiar la liberación del asiento para que el socio no vaya y el Camp Nou se llene de turistas, incentivaremos su asistencia”, y recalcó la necesidad de modificar un modelo que, según la precandidatura, prioriza el beneficio inmediato por taquilla frente al sentimiento de pertenencia de los socios.

La propuesta también prevé que cada abonado tenga la posibilidad de designar hasta tres socios adicionales que podrían utilizar su localidad en caso de que el titular no pueda acudir a un partido. Para el cómputo del 80% de asistencia, la presencia se contabiliza tanto si asiste el titular como si lo hace cualquiera de los socios autorizados. Esta medida busca facilitar la continuidad en el uso de las localidades otorgadas a los abonados y, al mismo tiempo, garantizar que la asistencia en el estadio corresponda mayoritariamente a miembros del club. Según reportó 'Nosaltres', la candidatura estima que el impacto económico de este plan rondaría los 10 millones de euros por temporada.

Font remarcó que el equipo está “dispuesto a asumir este coste para lograr que el estadio esté ocupado principalmente por socios”, y subrayó que existen otras vías de negocio planificadas que procurarían compensar el gasto asociado a la medida. Este planteamiento, indicó, se contrapone al modelo vigente, al que calificó como una gestión heredada de los años ochenta que busca maximizar los ingresos de taquilla tratando al socio más como cliente que como parte esencial del club. El dirigente denunció que la improvisación constante ha hecho al FC Barcelona dependiente de los ingresos por la venta de entradas a turistas, situación que la candidatura pretende cambiar mediante esta política de priorización del socio.

En el apartado económico y de gobernanza, la precandidatura de Font se compromete a que cualquier incremento en el precio del abono que sobrepase el índice de precios al consumidor (IPC) deba contar con la autorización expresa de la Asamblea, una medida que en la actualidad solo es obligatoria para la cuota del carné de socio y no para los abonos. Según consignó 'Nosaltres', este control de las subidas de precio por parte del máximo órgano representativo del club reforzaría la transparencia y la participación de los socios en la gestión económica de la entidad.

Font argumentó que los recursos empleados en otras operaciones, como la comisión a Darren Dein, podrían haberse destinado a servicios directamente orientados al bienestar y la fidelidad de los socios. “Con los 50 millones de comisión a Darren Dein se podría haber impulsado esta política de incentivos al socio durante cinco temporadas”, expresó, insistiendo en la importancia de reorientar los presupuestos a reforzar el vínculo entre la directiva y la base social del club.

El planteamiento de 'Nosaltres' incorpora una revisión integral del modelo de gestión de los abonos, con el fin de fomentar una mayor afluencia y permanencia de los socios en el estadio, lo que, de acuerdo con la propuesta, contribuiría a consolidar un ambiente enfocado en los valores propios de la entidad. Según publicó 'Nosaltres', la medida está pensada como respuesta directa a lo que consideran una pérdida progresiva del sentimiento de pertenencia y exclusividad de los socios, frente a un modelo donde predomina el visitante ocasional.

Font concluyó que la política de incentivos económicos para la asistencia recurrente tiene como finalidad específica mantener y reforzar la identidad social del FC Barcelona, asegurando que el estadio esté “lleno de socios” en cada partido, limitando la venta de entradas a personas ajenas y adecuando el modelo a las demandas actuales de la masa social.