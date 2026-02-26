Médicos intensivistas reclaman una estrategia nacional para el uso del sistema ECMO en adultos

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICUYC) ha reclamado este jueves una estrategia nacional sobre el uso del soporte con oxigenación por membrana extracopórea (ECMO, por sus siglas en inglés) en adultos, con el objetivo de garantizar la equidad en el acceso, la homogeneidad en los estándares de calidad y la sostenibilidad del sistema sanitario.

Así lo ha puesto de manifiesto durante las I Jornadas de Actualización en ECMO en España, que organiza la sociedad médica en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, con la participación de expertos nacionales e internacionales.

El sistema ECMO es capaz de proporcionar soporte cardíaco y respiratorio a pacientes críticos durante días e incluso semanas. Medicina Intensiva es la especialidad que lidera en España la consolidación de esta terapia, a través de programas de alta complejidad, formación e investigación.

A pesar de estas iniciativas y el impulso de documentos de consenso, recomendaciones internacionales y estrategias formativas por parte de la SEMICYUC que han permitido homogeneizar criterios clínicos y mejorar la capacitación de los profesionales, los profesionales echan en falta una planificación territorial coordinada.

"La variabilidad organizativa entre comunidades autónomas persiste y se traduce en diferencias en la cobertura, la coordinación interregional y los modelos estructurales de transporte. Esta situación compromete el principio de equidad y puede generar dispersión de la experiencia clínica, elemento clave en una terapia donde el volumen y la especialización se asocian a mejores resultados", ha explicado el coordinador del Proyecto ECMO de la SEMICYUC, Eduard Argudo.

Desde la sociedad médica, han destacado los beneficios que han obtenido países como Reino Unido o Suecia gracias al desarrollo de una estrategia nacional de ECMO basada en centros acreditados de referencia, redes de derivación definidas y un transporte especializado integrado.

Según han subrayado, estos países han mejorado la supervivencia, la eficiencia y la seguridad del paciente. Por el contrario, han advertido que la persistencia de sistemas fragmentados y sin coordinación territorial efectiva incrementan la variabilidad y el riesgo de resultados por debajo de lo que sería óptimo.

ACREDITAR CENTROS, DEFINIR ÁREAS DE REFERENCIA

Por ello, Eduard Argudo, intensivista del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, ha urgido a avanzar hacia un "modelo de regionalización estructurada del ECMO en adultos que contemple la acreditación de centros en función de criterios objetivos de experiencia, calidad y capacidad docente e investigadora".

Este modelo también debería incluir la definición clara de las áreas de referencia, consolidación de una red nacional de transporte coordinada entre comunidades y un marco normativo que garantice financiación específica y sostenibilidad del soporte con ECMO a largo plazo.

Junto a esto, los intensivistas han demandado fortalecer los registros nacionales y los sistemas de auditoría, alineándolos con estándares internacionales, para asegurar su transparencia, la evaluación continua y la mejora basada en resultados. "El desarrollo de formación reglada, certificación y programas de simulación avanzada constituye igualmente un pilar estratégico para consolidar la excelencia asistencial", ha añadido Argudo.

Por su parte, el intensivista Aarón Blandino, especialista en el Hospital Universitario Ramón y Cajal y miembro del Comité Organizador de las Jornadas, ha reivindicado el papel central e irrenunciable que desempeña la Medicina Intensiva en este proceso. Así, ha solicitado que el "liderazgo clínico y organizativo" de estos profesionales sea "reconocido y reforzado en cualquier modelo de reorganización futura".

"España dispone de profesionales altamente cualificados, experiencia acumulada y una sociedad científica capaz de articular consensos técnicos y clínicos. El reto actual no es tecnológico, sino organizativo", ha aseverado Blandino.

De este modo, los intensivistas españoles han reiterado que el objetivo es garantizar que el acceso al ECMO no dependa del lugar donde ocurra la emergencia, sino de criterios clínicos, estándares de calidad y una red nacional coordinada.

Las conclusiones del reciente análisis sobre la situación del transporte y la organización del ECMO en España, junto con la reflexión sobre el papel de la SEMICYUC en la implementación y expansión de programas ECMO, que se han discutido en las I Jornadas de Actualización en ECMO, evidencian que el país se encuentra en una "fase de madurez técnica y clínica" que exige ahora un "salto organizativo".