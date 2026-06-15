Derechos Sociales distingue a cinco referentes del compromiso social con las Cruces de Oro, su máxima distinción

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha concedido cinco Cruces de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, máxima distinción que reconoce la labor de entidades, profesionales e instituciones relacionadas con la acción social que hayan redundado en beneficio del bienestar social.

Las cruces han sido entregadas este lunes por el ministro Pablo Bustinduy en un acto celebrado en la sede del ministerio. En su discurso, el ministro se ha referido a los premiados como "ejemplos de solidaridad en un mundo que, a veces, parece querer hacernos olvidar que cuidar al otro y trabajar sin descanso para el progreso como sociedad es una forma posible de estar en la vida, quizá la más loable de todas e las".

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Los galardones han sido concedidos a Oscar Moral, a título póstumo, por representar uno de los exponentes "más cualificados en España en la defensa legal de las personas con discapacidad y en el estudio y análisis académico de esta materia".

Otro de los galardonados son los Servicios Sociales a los municipios afectados por la dana de Valencia "por sus méritos demostrados a través de las múltiples actuaciones desplegadas como la atención inmediata, el apoyo psicosocial y la recuperación a largo plazo".

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La tercera cruz ha sido entregada a la junta directiva 2022-2026 de la Confederación Nacional de Entidades ELA (ConELA), por sus éxitos, en tan solo cuatro años de existencia, en la mejora de la vida de las personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica, a través de la atención integral especializada, la atención domiciliaria y el fomento de la investigación.

Asimismo, ha sido reconocida la Fundacion Gomaespuma por su trabajo desde hace más de 20 años, en distintas partes del mundo, para mejorar la calidad de vida de miles de niñas, niños y adolescentes a través del acceso a la educación, de la promoción de la cultura de paz y de la profesionalización de la ayuda humanitaria.

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La quinta distinción ha sido otorgada a CermiMujeres, "por su constante labor defensa de los derechos de las personas y el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad, así como de las madres y mujeres cuidadoras".

Durante su intervención, Bustinduy ha subrayado que las cinco distinciones reconocen experiencias y trayectorias diversas que comparten el objetivo de ampliar derechos, fortalecer la cohesión social y construir una sociedad que no deje a nadie atrás. Por eso, el ministro ha recordado el trabajo que se está haciendo desde Derechos Sociales para levar a cabo la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia.

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"Como sabrán, esta reforma va a suponer importantes mejoras para estos dos colectivos, eliminando la incompatibilidad de prestaciones y reforzando un modelo de cuidados cercano y en comunidad, con una cartera más amplia de servicios", ha defendido.