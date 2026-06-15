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Técnicas Reunidas gana dos grandes proyectos de 'upstream' en un campo de crudo de Oriente Medio

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Técnicas Reunidas se ha adjudicado dos grandes proyectos para la ingeniería, aprovisionamiento y construcción de las instalaciones 'upstream' para gestionar la producción de un campo de crudo en Oriente Medio, según ha anunciado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Debido a los requisitos de confidencialidad, Técnicas Reunidas no ha revelado más detalles sobre los proyectos adjudicados, pero sí ha indicado que el cliente es una petrolera nacional.

Para la compañía, estas adjudicaciones representan un "hito importante" y refuerzan su posición comercial "en un mercado estratégicamente relevante".

Asimismo, Técnicas Reunidas ha destacado que estos dos proyectos apoyan sus expectativas de adjudicaciones para 2026, en línea con la guía presentada en sus resultados del primer trimestre, que apuntaban a un rango de 4.000 millones de dólares (unos 3.444 millones de euros) en su nivel más bajo de posibles adjudicaciones a corto plazo en Oriente Medio.

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Lunes, 15 de junio de 2026 (07.00 GMT)

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