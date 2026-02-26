Martínez-Almeida: "Madrid es la única gran capital de Europa que tiene un Gran Premio y estará a la altura"

La selección de la propuesta ‘Monumental’, creada por el estudio italiano Pininfarina como diseño del trofeo oficial, marcó un hito en la preparación del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, previsto para celebrarse dentro de 199 días. En el Palacio de Cibeles, epicentro de la ceremonia, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, señaló que este espacio simbolizaba el sentir colectivo de la ciudadanía frente a la cita deportiva que tendrá lugar el 13 de septiembre. Según informó el medio que difundió la comparecencia, el mandatario resaltó que “los madrileños vamos a cruzar muchas historias ese 13 de septiembre”, aludiendo a las múltiples experiencias que convergerán durante la celebración del evento de automovilismo.

De acuerdo con la publicación, Martínez-Almeida subrayó que Madrid es actualmente “la única gran capital de Europa que tiene un Gran Premio de Fórmula 1” y aseguró que la ciudad responderá adecuadamente a las expectativas que genera un acontecimiento de tal magnitud. Destacó la combinación de deporte y cultura como elementos esenciales para consolidar el certamen, afirmando que para la organización era crucial trabajar ambas facetas que caracterizan a la capital española.

El alcalde puntualizó también que Madrid asume su condición no solo de anfitriona sino como uno de los principales referentes del deporte mundial. Expresó que “no es Madrid quien elige la Fórmula 1, es la Fórmula 1 quien elige la ciudad de Madrid”, y valoró que la capital haya sido seleccionada entre un grupo reducido de urbes elegidas para acoger una competencia de la máxima categoría del automovilismo internacional. Para Martínez-Almeida, esa elección reconoce la relevancia global de Madrid y reafirma su estatus deportivo.

En su discurso, recogido por el citado medio, el alcalde insistió en que el deporte y la cultura son pasiones que identifican a la ciudad. Hizo especial referencia a la cultura como elemento indispensable de la vida cotidiana madrileña, describiéndola como “ese oxígeno que tenemos que respirar todos los días para hacer cada día una sociedad mejor”. Destacó la relevancia de organizar el que denominó como “el mejor Gran Premio de Fórmula 1 que va a haber en el calendario”, objetivo que, de acuerdo con sus palabras, guía el trabajo realizado por Ifema, entidad que colabora en la organización del evento.

Respecto al trofeo, Martínez-Almeida remarcó la importancia de contar con una pieza representativa de Madrid y su cultura. Reconoció la dificultad que enfrentó el jurado para escoger entre las propuestas presentadas y justificó la elección del diseño de Pininfarina como un símbolo que condensa el espíritu de la ciudad y de la competición. Al abordar el tema de la afición local a la Fórmula 1, el alcalde recordó que la presencia de la competición después de 45 años es fuente de entusiasmo para los habitantes de la capital.

Durante la ceremonia de presentación, el dirigente local, reconocido seguidor del Atlético de Madrid, citó uno de los lemas representativos del club para transmitir esperanza y deseo de victoria. Expresó su confianza en que los pilotos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, puedan lograr el triunfo en la carrera prevista para el próximo mes de septiembre en el futuro Circuito Madring y “alzar el maravilloso trofeo”.

El medio también detalló que, según el alcalde, Madrid aprovechará la sinergia entre sus manifestaciones culturales y deportivas para ofrecer una experiencia singular a participantes y asistentes al evento. El alcalde subrayó que el trabajo conjunto entre los organizadores y las instituciones locales ha permitido avanzar en los preparativos y que la ciudad ya se posiciona entre los principales destinos internacionales de la Fórmula 1.

Por último, el medio consignó que la ciudad de Madrid organizará el evento de acuerdo a los estándares establecidos por la competición internacional, incorporando elementos identitarios de la capital tanto en el circuito como en las actividades complementarias previstas en el calendario oficial. Martínez-Almeida reiteró que el Gran Premio será una oportunidad para mostrar la capacidad de la ciudad para albergar acontecimientos de escala mundial y fortalecer su imagen como enclave deportivo y cultural.