Loles León sorprende en 'La Revuelta': de sus piernas de infarto, a la confesión sobre sus problemas económicos

En el año 2022, Loles León enfrentó un importante revés financiero a raíz de un conflicto con la Agencia Tributaria, lo que derivó en el embargo de sus cuentas y la pérdida de propiedades. Según informó el medio que cubrió su intervención en ‘La Revuelta’, la actriz compartió que a los 72 años se encontró con solo dos mil euros en su cuenta bancaria tras haber liquidado todas las deudas y sanciones impuestas por Hacienda. Esta situación la obligó a desprenderse de su apartamento en Ibiza y, para salir adelante, asumió múltiples trabajos de forma simultánea, transitando por toda España y participando en diversos proyectos televisivos y teatrales.

Durante su reciente aparición en el programa presentado por David Broncano, Loles León anunció su próxima incursión como presentadora de “Zero dramas”, un formato de debate en torno a la sexología que se lanzará el 8 de marzo en La 2 de RTVE. De acuerdo con lo publicado por el citado medio, la actriz explicó que el objetivo del espacio será abordar cuestiones sobre sexualidad de manera entretenida, acompañada de invitados y de una experta que responderá las inquietudes de la audiencia. La propuesta busca motivar al público a adoptar una visión menos dramática sobre estos temas, recurriendo al humor y la conversación abierta.

A sus 75 años, la actriz manifestó sentirse en su mejor momento. “Estoy mejor que nunca. Mira qué piernas, cómo estoy”, declaró en el plató mientras lucía minishorts de lentejuelas, botines oscuros y una chaqueta asimétrica de colores vivos. Según recogió el medio, Loles León atribuyó su vitalidad a mantenerse activa y nunca perder el impulso de alcanzar nuevos retos. “Siempre he tenido mucha hambre de cumplir mis sueños. Los he cumplido y los sigo cumpliendo a día de hoy. Hay que cumplir los sueños cueste lo que cueste.” Para la actriz, la clave reside en el carácter fuerte, la energía y la perseverancia frente a las adversidades.

Durante la entrevista, abordó aspectos de su vida personal y profesional, señalando que la jubilación no figura entre sus planes. Relató que tras la ruptura de su última relación sentimental se enfocó exclusivamente en el trabajo, afirmando: “No necesito a nadie”. León rememoró lo difícil que resultó recomponer su economía y cómo respondió a la crisis laboralizando su agenda al máximo, con participaciones en programas como ‘Padre no hay más que uno’, ‘La que se avecina’, ‘Una noche con ella’ y 'Tu cara me suena', todo en paralelo cuando tenía 72 años, movilizándose en autobuses de un extremo a otro del país.

Según publicó el medio, la actriz identificó el origen de sus problemas económicos en un cambio de criterio fiscal por parte de la Administración. Explicó que gestionaba su actividad a través de una sociedad limitada considerada “transparente”, pero la reforma tributaria alteró esa condición, y Hacienda le reclamó, con multas e intereses, todas las deducciones de años anteriores. León explicó que cada ingreso que recibía era embargado para cumplir con la deuda, hasta quedarse con el saldo mínimo en su cuenta.

Además de su recorrido como una de las intérpretes más reconocidas del cine y la televisión nacional, tanto por sus papeles en producciones de éxito como por su identidad como “chica Almodóvar”, la artista subrayó su popularidad entre el público joven gracias a su trabajo en series recientes. Según consignó el medio, León hizo pública la venta reciente de su casa de más de 150 metros cuadrados con vistas a la Catedral de La Almudena, lo que le permitió estabilizar su situación financiera y empezar a recuperarse tras la etapa crítica vivida.

La participación de León en el espacio televisivo estuvo marcada tanto por la autoafirmación sobre su salud y estado físico como por la reflexión acerca de la necesidad de adaptarse y reinventarse. Manifestó que ni la diabetes tipo 2 ni la menopausia han interferido en sus ganas de seguir trabajando y explorando nuevos proyectos. El medio detalló que León considera fundamental mantener una actitud optimista y no dejarse vencer por las dificultades, animando a otros a luchar por sus metas personales y laborales.

A lo largo de la entrevista, la actriz compartió anécdotas sobre cómo ha conseguido sobreponerse a etapas complicadas sin abandonar su presencia en la escena pública. Su testimonio reflejó el impacto que una disputa fiscal puede tener sobre figuras reconocidas y la determinación personal necesaria para reconstruir una carrera y una vida tras situaciones económicas adversas. El medio subrayó que León mostró una disposición constante para afrontar nuevos desafíos y mantenerse activa, integrando experiencias pasadas para proyectar una imagen de resiliencia ante los espectadores.