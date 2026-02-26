Las hermanas Pombo, inseparables: María, Marta y Lucía presumen de complicidad en su última salida juntas

La cohesión familiar de María, Marta y Lucía Pombo, junto con su cercana amiga Gabriela Toral, ha llamado la atención en los últimos meses por mantener su vínculo y complicidad durante una etapa de importantes cambios personales. La nueva temporada de la docuserie “Pombo”, disponible en Prime Video, retoma la vida diaria de este conocido grupo en un contexto de ampliación de la familia, nuevos embarazos y proyectos en desarrollo. De acuerdo con información publicada por el medio, las imágenes recientes revelan la forma en que este clan sigue mostrando su unidad y apoyo mutuo, aspectos que consolidan su popularidad entre miles de seguidores.

Según detalló el medio, la quinta entrega de la docuserie se centra en los principales acontecimientos que han marcado el inicio de 2026 para las hermanas Pombo. María Pombo, junto con su pareja Pablo Castellano, figura como protagonista al recibir a su tercera hija, Mariana, a comienzos de enero, decisión que la convierte en madre de familia numerosa y que representa la realización de su deseo de crecer como familia. El nacimiento fue documentado y ha tenido amplia difusión en redes sociales, mostrando el proceso de adaptación de María a su nueva rutina con tres hijos.

Lucía Pombo, otra de las integrantes del grupo familiar, anunció recientemente que espera su primer hijo junto a su esposo, Álvaro López Huerta. Según publicó el medio, esta noticia ha significado una experiencia de gran alegría y ansiedad para la pareja, especialmente por el hecho de que Lucía había compartido abiertamente sus dudas y temores vinculados a la maternidad. Su embarazo ha sido seguido y comentado en sus plataformas digitales, donde ha recibido mensajes de apoyo de parte de la comunidad de seguidores.

En lo que respecta a la vida cotidiana del grupo, la docuserie muestra a María, Marta y Lucía paseando juntas luego de una comida familiar. El medio informó que se han dejado ver caminando por la calle en actitud relajada, compartiendo conversaciones y gestos de cuidado mutuo, lo que subraya la solidez del vínculo entre ellas. Estas escenas refuerzan la imagen de un clan unido, tanto en los episodios del programa como en sus recurrentes apariciones públicas.

La temporada también aborda una cuestión aguardada por la audiencia: el rol de Gabriela Toral, conocida en redes sociales como la “cuarta Pombo”. Desde hace tiempo existían rumores sobre un posible lazo biológico entre Gabriela y Papín Pombo, padre del grupo. Según reportó el medio, la docuserie proporciona por primera vez una respuesta concluyente a estos rumores mediante la realización de una prueba de paternidad. Los resultados confirmaron que no hay compatibilidad genética entre Papín Pombo y Gabriela Toral, descartando cualquier parentesco biológico.

A pesar de no compartir un lazo sanguíneo, las protagonistas han afirmado que Gabriela forma parte de su familia por elección y por la vida compartida. El medio subrayó que tanto en los capítulos de la serie como en publicaciones en redes sociales, la relación de Gabriela con las hermanas Pombo sigue siendo cercana y se equipara a la de cualquier hermana, integrándose plenamente en las actividades y celebraciones familiares.

Además de los temas personales, la nueva temporada explora los proyectos profesionales y las iniciativas que cada una de las integrantes ha impulsado en los últimos meses. Las imágenes muestran el balance entre el crecimiento familiar y la atención a sus actividades laborales, lo que según el medio, se traduce en un esfuerzo por mantener la estabilidad del grupo mientras enfrentan nuevos retos.

La atención mediática sobre la familia Pombo se ha intensificado desde la emisión de la docuserie, donde tanto María, Marta, Lucía como Gabriela han incrementado su presencia en el panorama digital, expandiendo su influencia más allá del ámbito privado. El seguimiento de sus vidas cotidianas contribuye a mantener el interés del público, alimentado por su constante actividad en redes y el acceso que ofrecen a detalles de su entorno personal y profesional.

De acuerdo con la cobertura del medio, el inicio de 2026 se ha caracterizado por varios hitos familiares, mayor exposición pública del grupo y la puesta en común de vivencias privadas que refuerzan su imagen de unidad. La docuserie sirve como ventana para que los seguidores observen los momentos relevantes de su día a día, mientras las protagonistas gestionan la convivencia de logros familiares, proyectos laborales y la relevancia de sus vínculos personales.