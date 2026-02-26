La nueva serie realme 16 Pro llegará en marzo para impulsar la fotografía móvil con la cámara LumaColor de 200 MP

realme ha anunciado la presentación de su nueva serie de 'smartphones' realme 16 Pro, que tendrá lugar durante el próximo mes de marzo con los modelos Pro y Pro+, equipados con su nueva cámara principal LumaColor de 200 MP para impulsar la fotografía móvil.

La compañía tecnológica ha anunciado que sus nuevos 'smartphones' han sido ideados para "elevar el estándar de la fotografía móvil en la gama media prémium", acercando prestaciones profesionales a un público más amplio.

Esto es gracias a su cámara principal LumaColor de 200 MP, que llegará tanto al nuevo realme 16 Pro+ como al modelo Pro para incorporar el único periscópico del segmento con zoom óptico de 3,5 a 10 aumentos.

Además, también cuenta con certificación TÜV Rheinland y, como ha explicado realme en un comunicado, permite capturar tonos de piel naturales, con profundidad e iluminación que aportan un acabado de alta calidad a los retratos.

La cámara también está equipada con el sistema de lentes de retrato FullFocal y el algoritmo de bokeh ProDepth, de manera que consiguen un desenfoque de fondo preciso manteniendo los detalles del foco principal de la imagen.

A nivel de 'software', la nueva serie dispondrá de opciones de creatividad como el modo Vibe Master Mode, que ofrece 21 tonalidades de color personalizadas, incluidos estilos como Mood, Vintage o Neon, adaptándose así a distintos escenarios y preferencias estéticas.

Además de todo ello, realme ha adelantado que la inteligencia artificial (IA) también tendrá un papel relevante en la experiencia fotográfica del usuario. Con la función Maestro de Encuadre con IA, la cámara reconocerá la escena y ajustará automáticamente el nivel de zoom y el encuadre ideal, "tal y como lo haría un fotógrafo profesional".

Igualmente, el Creador de Fotos con IA permite editar imágenes mediante comandos de voz o texto y el Clip Rápido con IA facilita la creación de vídeos dinámicos.

Otra función integrada es IA Edit Genie, que permite modificar el fondo o el estilo de la fotografía mediante instrucciones sencillas, pero preservando los rasgos naturales del rostro. Finalmente, AI LightMe es otra opción con IA que integra efectos de iluminación de estudio directamente en la interfaz de la cámara.

realme dará a conocer todas estas novedades, entre otras características de la nueva serie realme 16 pro el próximo mes de marzo, junto al anuncio de su nuevo embajador de marca, con el que pretende reforzar su posicionamiento del segmento "premium" de la gama media.