La Justicia francesa condena a un año de prisión a una ciudadana iraní por apología del terrorismo

El proceso contra Mahdié Esfandiari, traductora iraní de 39 años, ha captado atención internacional debido a la propuesta de las autoridades iraníes de incluir su nombre en intercambios de presos con Francia, según reportó BFM TV. Este caso cobró aún mayor relevancia cuando Teherán consideró la posibilidad de canjear a Esfandiari por los franceses Cécile Kohler y Jacques Paris, condenados en Irán por cargos de espionaje, mientras que la situación del arresto domiciliario de ambos en la Embajada de Francia en Teherán refleja la complejidad de las negociaciones diplomáticas entre ambos países.

Según informó la cadena BFM TV, el tribunal de París dictó una sentencia de un año de prisión contra Esfandiari por apología del terrorismo, después de considerar que impulsó una campaña en redes sociales, particularmente en la plataforma Telegram, en apoyo a los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 en Israel. Las autoridades judiciales evaluaron que los mensajes publicados glorificaban aquellos actos violentos al describirlos como “un acto de resistencia” y estimulaban abiertamente la comisión de atentados terroristas.

De acuerdo con lo publicado por BFM TV, la acusada ya había pasado ocho meses en prisión preventiva antes de la resolución judicial. Además de la sentencia de prisión, el tribunal determinó la expulsión definitiva de Esfandiari del territorio francés una vez que cumpla la pena impuesta, así como la prohibición permanente de reingreso al país.

El caso judicial incluyó a otros cuatro acusados, entre ellos Alain Soral, ensayista identificado en medios franceses por sus posturas de extrema derecha. Conforme difundió BFM TV, la participación de Esfandiari se centró en mensajes en los que expresó que los atentados del 7 de octubre “hacían felices a miles de millones de personas en todo el mundo”, un argumento que llevó a las autoridades judiciales a establecer su responsabilidad penal por apología e incitación al terrorismo.

Esfandiari enfrentó también la sospecha por parte de las autoridades francesas de actuar como agente del gobierno iraní. Desde que fue detenida, diversos sectores han señalado la influencia de intereses políticos que trascienden el ámbito estrictamente penal. La dimensión internacional del caso se profundizó cuando Teherán sugirió intercambiar a Esfandiari por los ciudadanos franceses Cécile Kohler y Jacques Paris. Estos últimos se encuentran condenados en Irán a 20 y 17 años de prisión respectivamente por delitos de espionaje, según detalló BFM TV.

Pese a que la pareja francesa fue liberada a comienzos de noviembre de 2025, todavía permanece bajo arresto domiciliario en la sede diplomática de Francia en la capital iraní. Conforme refirió BFM TV, han existido negociaciones entre las autoridades de ambos países para explorar la posibilidad de un intercambio de presos, sin que hasta la fecha se haya alcanzado un acuerdo definitivo sobre la situación de Esfandiari.

El juicio puso de manifiesto la tensión entre el derecho a la libertad de expresión y la legislación francesa sobre apología del terrorismo. Los elementos presentados por la Fiscalía incluyeron la recopilación de mensajes y evidencias relacionadas con la campaña digital que Esfandiari habría coordinado, centrándose en su repercusión y alcance tanto en el contexto local como internacional.

El fallo de la justicia francesa sienta un precedente en materia de lucha contra el enaltecimiento del terrorismo en plataformas digitales, subrayando la colaboración entre servicios de inteligencia y policiales para detectar y procesar este tipo de delitos. Según consignó el medio BFM TV, las acciones de Esfandiari fueron evaluadas bajo la perspectiva de seguridad nacional, especialmente por la naturaleza de los ataques del 7 de octubre en Israel y su impacto en la comunidad internacional.

El proceso legal y el posterior debate diplomático han generado reacciones en círculos políticos y mediáticos, tanto en Francia como en Irán. La cobertura mediática pone en relieve la utilización de casos judiciales como herramienta dentro de las negociaciones bilaterales, así como los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales frente a la creciente incidencia de redes sociales en la propagación de discursos violentos.

La condena y expulsión permanente de Mahdié Esfandiari marcan el final de una etapa judicial específica y abren la puerta a nuevas dinámicas en la relación franco-iraní, especialmente en lo referente a la protección de ciudadanos propios y al tratamiento judicial de extranjeros implicados en delitos considerados de máxima gravedad por ambos Estados.