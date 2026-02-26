Irene Pujadas y Silvana Vogt, Premios Finestres de narrativa 2026

El reconocimiento al talento joven formó parte de la edición de los Premios Finestres de narrativa 2026, con Indo Casal y Niko Vives distinguidos por su manejo en recursos gráficos y narrativos en una obra que aborda la superación y la aceptación de la identidad, según informó la Fundació Finestres. La premiación incluyó además a destacados autores en las categorías de narrativa en catalán y en castellano, así como premios para cómic y obras dirigidas a públicos infantiles y juveniles, dotados con importantes sumas económicas.

Tal como publicó la Fundació Finestres, la novela ‘La intrusa’ de Irene Pujadas resultó ganadora en la categoría de narrativa en catalán. El jurado ponderó “la inteligencia de una escritura que juega a fondo con la ficción imaginativa” y el uso agudo del humor como aspectos sobresalientes del libro de la autora nacida en Sant Just Desvern en 1990. De acuerdo con la información difundida por la organización, la obra fue publicada por L’Altra Editorial.

El galardón a la mejor novela en castellano recayó en Silvana Vogt, autora argentina nacida en Morteros en 1969, por ‘El fino arte de crear monstruos’. El jurado destacó la capacidad de la novelista para construir un “universo tan singular”, situando al lector en el ambiente de un pueblo flotante en la Pampa argentina. Esta obra fue editada por H&O y recibió la valoración de especialistas por la originalidad de su propuesta narrativa.

El medio Fundació Finestres detalló que dentro del apartado de cómic escrito en catalán, el proyecto de Sebas Martín se alzó con el premio. Su obra, cuya publicación estará a cargo de Editorial Finestres, une el rigor histórico con los recursos del thriller. Martín, nacido en Barcelona en 1961, situó la trama tanto en la Barcelona de principios del siglo XX como en la contemporaneidad.

En la sección de cómics publicados en 2025, los premios Finestres incorporaron dos nuevas categorías. El reconocimiento a la mejor obra fue para ‘Encías quemadas’, de Natalia Velarde, publicada por Reservoir Books, mientras que el premio a la mejor obra infantil y juvenil se concedió a ‘Superpatata contra la nanomalicia’ de Artur Laperla, editada por Bang Ediciones, según consignó la Fundació Finestres.

La dotación de cada uno de los premios principales asciende a 25.000 euros, informaron los organizadores del certamen, mientras que la distinción para el talento novel en el cómic en catalán suma un respaldo económico de 15.000 euros.

Según reportó la Fundació Finestres, el acto de premiación consideró criterios como la imaginación, la originalidad y la singularidad de las propuestas narrativas presentadas para cada categoría. El anuncio de los ganadores subrayó el lugar relevante que la literatura y el cómic ocupan en la actual producción cultural en lengua catalana y castellana, destacando la diversidad de enfoques y la inclusión de nuevas voces en el panorama editorial. Iniciativas como la mención especial para creadores jóvenes subrayan la apuesta del certamen por el impulso de trayectorias emergentes y la promoción de obras que abordan cuestiones identitarias y sociales desde perspectivas innovadoras.

A través de sus diversas categorías y premios, los Premios Finestres consolidan su presencia dentro del circuito de certámenes literarios y artísticos, aportando respaldo tanto a nombres consagrados como a nuevas generaciones de escritores y creadores gráficos.