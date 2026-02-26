Hansi Flick: "La remontada es difícil, pero no imposible; tenemos que creer"

El hito de haber alcanzado 100 partidos oficiales al frente del FC Barcelona motivó a Hansi Flick a reflexionar sobre el recorrido vivido en el club, al tiempo que pone en el centro la convicción del cuerpo técnico y plantilla por intentar una remontada ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Según detalló el propio Flick en declaraciones recogidas por los medios oficiales del club, el equipo mantiene intacta la fe en revertir el 4-0 sufrido en la ida de las semifinales, apelando tanto al trabajo colectivo como al empuje de la afición en el duelo previsto para el 3 de marzo en el Spotify Camp Nou.

De acuerdo con la información publicada por los medios del club, Flick enfatizó que el Barcelona se enfrenta a "una remontada difícil, pero no imposible", subrayando la importancia de que todo el grupo crea en la posibilidad de superar la eliminatoria. "Creo que lo más importante es que tenemos que creer que somos capaces de remontar. Tenemos que darlo todo estos 90 minutos o quizá más; tenemos que luchar por el equipo, por el club y por los aficionados", aseguró el entrenador alemán.

El factor campo figura como elemento clave en los planes del técnico. El medio del club indicó que Flick pone énfasis en la importancia de jugar en el Spotify Camp Nou, donde el Barça no ha caído desde su vuelta. El entrenador recalcó: "Desde que hemos vuelto al Spotify Camp Nou, no hemos perdido ningún partido. Tenemos que salir con esta sensación positiva e intentar que se produzca la remontada. Con nuestros aficionados y en nuestro estadio, todo es posible", convencido de que el apoyo en las gradas puede marcar diferencias frente al Atlético.

En ese mismo sentido, Flick remarcó la necesidad de tener a la afición como aliado esencial para afrontar el desafío. "Es necesario que tengamos a los aficionados a nuestro lado y podamos ir juntos a luchar contra el Atlético", declaró el técnico, quien insistió en la trascendencia de la unidad entre jugadores, entrenadores y seguidores para perseguir la remontada en la Copa del Rey, según reportó el club.

Más allá del aspecto estrictamente deportivo, Flick expuso el significado personal de su paso por el banquillo azulgrana. Según consignó el club, el entrenador reconoció que jamás imaginó un recorrido como el que ha transitado hasta alcanzar el centenar de partidos y subrayó la dimensión de su vivencia en el Barcelona. "Es un viaje increíble. Nunca esperé vivir este viaje. Soñaba con trabajar en el Barça como entrenador, pero este recorrido no lo esperaba. Ha sido increíble, ha sido algo difícil de imaginar", confesó.

Flick valoró el entorno del club y el apoyo de su cuerpo técnico, agradeciendo la complicidad que considera esencial para gestionar una etapa exigente. El alemán sostuvo que el Barcelona constituye "una familia" en la que sintió cercanía desde el primer momento, aprendiendo rápido la importancia del estilo y de la identidad del equipo. "El Barça es identidad, es un estilo de juego. El presidente me dijo el primer día que no es solo ganar, sino la manera en la que ganas", explicó Flick, según documentó el medio de la entidad azulgrana.

La exigencia histórica del club resultó uno de los temas abordados por el entrenador. Flick apuntó que estar en el banquillo del Barça implica la obligación de ganar y de mantener siempre la aspiración competitiva. "En un club como el Barça siempre tienes que ganar. Tenemos que creer que somos capaces de hacerlo", expuso el técnico alemán, quien resaltó el valor del trabajo diario y la importancia de afrontar los entrenamientos al máximo nivel. "Si no entrenamos al 100%, no podemos dar el 100% en el partido. Durante los 90 minutos, hasta el final, nunca hay que rendirse", afirmó el entrenador, citado por el medio oficial del club.

La estructura del grupo y la función de cada integrante se sitúan en el centro del mensaje de Flick de cara al crucial duelo ante el Atlético. El medio azulgrana recoge que, para Flick, los jugadores son el eje de todo el trabajo, y que la misión del cuerpo técnico consiste en facilitar el crecimiento y mejora del grupo cada día. "Para mí, lo más importante son los jugadores. Los entrenadores estamos para ellos, no ellos para nosotros. Tenemos que ayudarles cada día a crecer y a mejorar", concluyó Flick, seguro de que la unión y el respaldo del público pueden transformar la noche del partido de vuelta en una jornada histórica para el conjunto barcelonista.