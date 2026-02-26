Grupo Dia acelerará su expansión en España con la apertura de 100 tiendas en 2026 y no descarta compras

El grupo avanza en la modernización de su red logística en España, con la puesta en marcha de un nuevo centro en Sevilla y planes concretos para abrir otra plataforma en León en mayo, sumado a la expectativa de que la unidad de Antequera, en Málaga, pueda estar en funcionamiento a mediados de 2027. Este proceso logístico forma parte de un amplio plan estratégico que contempla, como principal novedad, la apertura de unas 100 tiendas en el mercado español durante 2026, tras superar un 2025 con retornos positivos. La noticia fue detallada por ejecutivos del Grupo Dia durante la presentación de resultados, según informó el medio de comunicación.

De acuerdo con la información publicada por la prensa, el consejero delegado global de la compañía, Martín Tolcachir, explicó que la prioridad consiste en un crecimiento orgánico basado en el modelo de tienda que Dia ha impulsado en los últimos años: establecimientos de entre 400 y 500 metros cuadrados enfocados en la proximidad. Sin embargo, reconoció que no descartan realizar adquisiciones si surge la oportunidad de integrar otro operador “de manera eficiente y simple”, aunque aclaró que no se trata de la línea estratégica principal del grupo. Tolcachir calificó 2025 como un “año bisagra” y sostuvo que el desempeño permitió a la empresa cumplir y acelerar sus compromisos.

Según consignó el medio, la cadena de supermercados ha logrado recuperar su rentabilidad y anticipa que el ejercicio 2026 será especialmente favorable. Los responsables de Grupo Dia manifiestan la intención de reforzar el liderazgo en el crecimiento por ventas comparables (LfL) en España, junto a una ejecución acelerada del plan estratégico vigente. En la práctica, esto se traduce en la definición de objetivos claros para el próximo año, en el que el despliegue comercial se apoyará exclusivamente en tiendas que reproducen el modelo actual de la firma, según señaló Ricardo Álvarez, consejero delegado de Dia España.

Álvarez reiteró que la expansión prevista abarcará todo el territorio nacional y enfatizó que el grupo continuará apostando por el modelo de franquicia. En relación a las Islas Baleares, confirmó que próximamente se abrirán nuevos locales en Mallorca, como parte de un esfuerzo por recuperar la presencia en esa región. El directivo agregó que, por el momento, Grupo Dia descarta regresar a las Islas Canarias debido a la complejidad logística que implica atender esa zona.

Consultado sobre la estrategia de productos, Álvarez precisó que la política de surtido de la compañía se mantiene con una distribución equitativa entre marcas propias y marcas de fabricantes. Afirmó que la elección queda en manos del cliente, aunque observa un crecimiento sostenido de la marca privada Dia. En ese contexto, destacó la introducción de nuevas propuestas como alimentos preparados –con seis platos desarrollados hasta la fecha–, productos adaptados al uso de freidoras de aire ('airfryer') y la oferta de 'hotdogs' en tiendas, una iniciativa que actualmente opera exclusivamente en Madrid en 100 locales, con planes de extenderla a otras provincias.

El medio reportó que otra línea de innovación viene dada por la evaluación de alianzas como la establecida con la compañía energética bp, que actualmente cuenta con seis tiendas piloto en estaciones de servicio y cuyos resultados servirán para definir la conveniencia y el volumen de una eventual ampliación de este modelo de negocio.

En lo que se refiere al contexto financiero, el director financiero de Grupo Dia, Guillaume Gras, recordó que la política actual de refinanciación de la deuda impide el reparto de dividendos. Expresó su confianza en que futuras negociaciones sobre la deuda permitan introducir cláusulas para dotar de mayor flexibilidad a la distribución de utilidades entre los accionistas.

En el plano internacional, el medio subrayó el posicionamiento de Grupo Dia en Argentina. Martín Tolcachir remarcó la importancia de mantener la calidad de las operaciones en ese país y reconoció que, aunque no está prevista la expansión ni la apertura de nuevas tiendas, el grupo tiene grandes expectativas de recuperación del consumo local durante este año. El ejecutivo atribuyó esas perspectivas a la posición relevante en la distribución alimentaria argentina, en especial en Buenos Aires, y a los elevados índices de satisfacción de los clientes registrados, lo cual refuerza la confianza de la compañía en un mejor desempeño para 2026.

El proyecto de expansión y modernización de Grupo Dia incluye la consolidación de los planes logísticos y la optimización del portafolio de productos, así como la exploración de oportunidades estratégicas de negocio en el sector minorista español, conforme informaron los portavoces del grupo y quedó reflejado por el medio de comunicación.