Google lanza Nano Banana 2 que combina el razonamiento de imágenes profesionales con velocidad "ultrarrápida"

La capacidad de Nano Banana 2 para mantener el parecido de hasta cinco personajes y la fidelidad de hasta 14 objetos distintos dentro de una sola imagen supone una innovación significativa en la generación visual, permitiendo nuevas formas de construir narrativas visuales manteniendo la coherencia entre los elementos representados. De acuerdo con lo comunicado en el blog oficial de Google, esta herramienta de inteligencia artificial, denominada formalmente Gemini 3.1 Flash Image, ya se encuentra activa en varios de los productos y plataformas de la compañía.

Según informó Google, Nano Banana 2 busca reducir la brecha entre la velocidad de generación y la calidad visual, garantizando resultados hiperrealistas con iluminación avanzada, mayor variedad en texturas y una nitidez incrementada en detalles, alcanzando una resolución máxima de 4K. El gigante tecnológico detalló que este modelo no solo está orientado a la rapidez, sino también a preservar la precisión en la interpretación de las instrucciones del usuario, asegurando que las imágenes generadas sean fieles a las peticiones realizadas.

El modelo utiliza la base de conocimiento del sistema Gemini y recurre a información en tiempo real obtenida de la Búsqueda en la web de Google, lo que permite representar temas y conceptos con un alto grado de actualidad y exactitud. Además de su capacidad para renderizar imágenes, Google subrayó que Nano Banana 2 incorpora funciones avanzadas de traducción y localización de texto, permitiendo insertar textos precisos y legibles en diferentes idiomas sobre imágenes generadas, lo cual apunta a aplicaciones como la creación de maquetas para mercadotecnia o tarjetas de felicitación.

El medio tecnológico también comunicó que Nano Banana 2 soporta la generación de imágenes en diversas relaciones de aspecto y resoluciones, que varían desde los 512 píxeles hasta los 4.000 píxeles, adaptándose a las necesidades de diseñadores, creadores de contenido y profesionales del sector visual. Esta versatilidad técnica, junto con la variabilidad en el formato, ofrece un abanico más amplio de usos en contextos comerciales y creativos.

De acuerdo con lo expuesto por Google, la funcionalidad de edición avanzada en Nano Banana 2 permite realizar ajustes directos en las imágenes y modificar múltiples elementos sin perder la coherencia visual. Además, el motor de inteligencia artificial asegura que cada imagen se construye respetando los matices específicos de las instrucciones recibidas, lo que incrementa la confianza de los usuarios en la precisión del resultado.

Entre otras innovaciones, Google destacó la integración de la tecnología de marca de agua SynthID y las credenciales de contenido C2PA en las imágenes generadas con inteligencia artificial. Estas tecnologías permiten informar de forma transparente a los usuarios sobre si una imagen fue creada mediante IA y, en su caso, cómo fue generada y editada. Google anunció que la verificación C2PA se añadirá próximamente a la aplicación de Gemini, reforzando así los mecanismos de trazabilidad y protección de la autoría en la producción digital.

Tal como publicó Google, la disponibilidad de Nano Banana 2 se extiende a toda la gama de servicios de Google, incluyendo la aplicación de Gemini, donde reemplazará al modelo anterior Nano Banana Pro en las versiones Rápido, Pensamiento y Pro. No obstante, los suscriptores de Google AI Pro y Ultra continuarán teniendo acceso a Nano Banana Pro para tareas altamente especializadas, según detalló el comunicado.

Google reportó que el modelo también podrá ser utilizado a través de diferentes servicios, entre los que destacan la Búsqueda mediante Modo IA y Lens, la aplicación de Google tanto en móviles como en ordenadores, así como en entornos de desarrollo y plataformas empresariales como AI Studio + API, Google Cloud, Flow y Google Ads. De esta manera, la herramienta se integra en el ecosistema digital de la compañía, abarcando tanto a usuarios generales como a empresas y desarrolladores, permitiendo que la generación y edición de imágenes de alta fidelidad esté al alcance de amplias audiencias.

El lanzamiento de Nano Banana 2 se produce poco después de la llegada de Nano Banana Pro, puesto a disposición del público en noviembre del año anterior, que ya había destacado por su precisión factual en la generación de imágenes. Con la introducción del nuevo modelo, la compañía pretende satisfacer la demanda de resultados rápidos, pero sin sacrificar la exactitud y calidad visual que caracterizan a sus soluciones previas. Google recalcó que este avance responde a la intención de dotar a los usuarios de herramientas que aprovechan el potencial de la inteligencia artificial a máxima velocidad y con potencial creativo elevado.

Según reportó el blog de la empresa, otro de los propósitos de Nano Banana 2 es acelerar los flujos de trabajo vinculados a la creación de contenido digital, colaborando en tareas donde la inmediatez y el detalle visual resultan esenciales. La combinación de procesamiento acelerado y representación precisa pretende eliminar barreras en procesos creativos, así como expandir las capacidades de personalización y adaptación a diferentes contextos de uso y requerimientos profesionales.

Al detallar las mejoras implementadas, Google insistió en el seguimiento exacto de instrucciones: el sistema está preparado para captar y reproducir los matices particulares que los usuarios indiquen, ofreciendo una respuesta visual directamente alineada con las expectativas y necesidades de quienes utilizan la herramienta. El modelo soporta la generación de imágenes compuestas y la inserción de múltiples sujetos y objetos en el mismo flujo de creación, manteniendo la concordancia con la escena o escenario diseñado por el usuario.

La compañía afirmó que, gracias a la actualización de Nano Banana 2, los procesos creativos para sectores como la publicidad, el diseño gráfico y el marketing experimentarán un progreso sustancial en términos de eficiencia, control y resultados visuales. Según puntualizó Google, las características del modelo han sido concebidas para atender tanto a usuarios sin experiencia técnica como a expertos y equipos de desarrollo profesional, proporcionando una solución escalable y adaptable.

Por último, Google remarcó la importancia de la transparencia y la seguridad en el uso de contenidos generados por IA, explicando que las nuevas funciones de identificación y autentificación de imágenes buscan aportar garantías frente a desafíos relacionados con la autoría, la veracidad y la manipulación. Estas utilidades se ampliarán en futuros despliegues de producto dentro del ecosistema Gemini.

En suma, el despliegue de Nano Banana 2 por parte de Google apuesta por una integración cada vez más profunda de la inteligencia artificial en el día a día digital, ampliando las posibilidades de personalización, verificación y creación dentro de las plataformas y aplicaciones más utilizadas de la compañía.