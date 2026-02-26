Agencias

Fundación Endesa iluminará la cruz que corona la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia

Fundación Endesa ha firmado este jueves un acuerdo de colaboración para la realización del proyecto de iluminación artística de la cruz que corona la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, informa la compañía en un comunicado.

El acto de firma ha tenido lugar en el Palacio Episcopal de Barcelona y ha contado con la presencia del presidente de Endesa y Fundación Endesa, Juan Sánchez-Calero; el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; la directora general de Fundación Endesa, María Malaxechavarria y el presidente delegado de la Sagrada Familia, Esteve Camps.

También han estado presentes, junto al director de Endesa en Catalunya, Enric Brazís; la patrona de la Fundación Endesa, Isabel Buesa, y el director general de la Sagrada Familia, Xavier Martínez.

La Torre de Jesucristo, con 172,5 metros de altura, hace de esta basílica la más alta del mundo, y marca la recta final de la construcción del templo; el proyecto lumínico, "además de realzar el valor simbólico y arquitectónico de la torre, incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia energética".

La instalación permitirá un ahorro energético del 38%, evitando la emisión de aproximadamente 845 kg de CO2 a la atmósfera al año, lo que supone "un consumo eléctrico significativamente inferior" al que registrarían otros sistemas convencionales como proyectores con lámparas de descarga, halógenos o fluorescencia tradicional necesarios para alcanzar el mismo nivel de iluminación.

En el interior de la cruz se ubicará el Agnus Dei, una gran instalación artística en vidrio y oro integrada en un hiperboloide con 24 haces de luz que contempla una iluminación simbólica en los extremos de los brazos de la cruz, así como una iluminación interior en la superficie de la escalera, el rellano y el brazo superior de la torre.

Para Juan Sánchez-Calero, "este proyecto refleja cómo la tecnología puede ponerse al servicio del patrimonio para realzar su belleza y al mismo tiempo hacerlo más eficiente, sostenible y accesible a la ciudadanía".

OMELLA

Por su parte, el cardenal Juan José Omella ha señalado que "para Gaudí, la luz es el reflejo de lo divino y la esencia de la belleza, y su uso es una parte fundamental en la inspiración de la Sagrada Familia".

La estructura exterior, de la recientemente coronada Torre de Jesucristo utiliza cerámica blanca y vidrio para reflejar la luz del sol y por la noche, se iluminará internamente de una forma sostenible y eficiente.

