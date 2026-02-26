España incorpora a la prestación farmacéutica financiada 'Apretude', la PrEP inyectable cada dos meses frente al VIH

La incorporación de ‘Apretude’ representa un avance que posiciona a España como el primer país de la Unión Europea en financiar la profilaxis preexposición inyectable frente al VIH dentro de su sistema nacional de salud. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), dependiente del Ministerio de Sanidad, acordó integrar este medicamento en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), otorgando acceso público y equitativo a esta opción preventiva. Según detalló el Ministerio de Sanidad en un comunicado consignado por los medios, esta decisión responde a una estrategia que prioriza la ampliación de alternativas de prevención para personas especialmente vulnerables a la infección, en las cuales la opción oral diaria resulta inviable.

De acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Sanidad, la nueva prestación farmacéutica cubre a personas VIH negativas que presentan un riesgo elevado de adquirir el virus por vía sexual. La administración de ‘Apretude’ consiste en una inyección intramuscular cada dos meses, lo que elimina la necesidad de mantener una rutina diaria de medicación como exige la PrEP oral, solución que puede resultar problemática en determinados perfiles donde la adherencia al tratamiento constituye una barrera significativa.

El cabotegravir de acción prolongada, principio activo de ‘Apretude’, ha sido sometido a investigación en ensayos clínicos internacionales. Según reportó el Ministerio de Sanidad, estos ensayos evidenciaron una eficacia superior en la prevención de la infección por VIH cuando se compara con la pauta oral diaria, especialmente en contextos donde la constancia en la toma diaria no puede garantizarse. Las conclusiones de estos estudios contribuyeron a la recomendación de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONUSIDA, que han instado a los sistemas de salud a adoptar estrategias de prevención eficaces con el fin de acercarse al objetivo global de eliminar el VIH como problema de salud pública.

Tal como remarcó el Ministerio de Sanidad en la información recogida por los medios, la financiación pública de esta opción terapéutica asegura condiciones de acceso universal. Esto implica que cualquier persona que reúna los criterios clínicos podrá beneficiarse de ‘Apretude’, sin diferencia de condiciones sociales, económicas o geográficas. De este modo, se refuerza el principio de equidad en la respuesta estatal frente al VIH.

El medicamento se indica especialmente para quienes presentan dificultades o imposibilidad de mantener la PrEP oral diaria, favoreciendo así la adherencia preventiva y ampliando el arsenal de intervenciones disponibles para los colectivos en situación más vulnerable. Según recoge la nota oficial del Ministerio, esta medida se incluye dentro de una estrategia integral que no solo se basa en la prevención, sino también en el diagnóstico precoz, el tratamiento antirretroviral y la lucha contra el estigma asociado al VIH.

España suma así una nueva herramienta que, conforme a los lineamientos internacionales, fortalece su respuesta frente al virus. Los responsables sanitarios indicaron en su comunicado que la decisión se alinea con los objetivos internacionales para el control y eventual eliminación de la infección por VIH, así como para la reducción de casos nuevos y el avance en la meta de erradicar el estigma ligado a la enfermedad.