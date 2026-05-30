Hallan con vida a los tripulantes de un barco desaparecido en el Caribe, según familiares

Bogotá, 30 may (EFE).- Los cuatro tripulantes del barco Júpiter, desaparecido desde comienzos de mayo en aguas del Caribe, fueron hallados con vida y se encuentran estables, según informó este sábado Ramiro Lozano, hermano del capitán colombiano Henry Lozano.

"Los encontraron los mexicanos. Están estables", aseguró Lozano a EFE, quien añadió que actualmente continúan las maniobras de rescate, sin que hasta el momento se conozcan más detalles sobre el lugar exacto del hallazgo ni las condiciones en las que fue localizada la embarcación.

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El Júpiter, de bandera dominicana, había zarpado el pasado 4 de mayo desde Manzanillo, en República Dominicana, con destino a Cartagena de Indias, en Colombia, en un trayecto que debía durar entre cinco y seis días.

A bordo viajaban el capitán colombiano Henry Lozano y los tripulantes dominicanos Joselito Antonio Paulino, José Aristides Ureña Díaz y Miguel Ramón Ureña Ruiz.

Los familiares denunciaron esta semana la falta de información sobre el paradero de la embarcación y pidieron apoyo de las autoridades de Colombia y otros países de la región para intensificar su búsqueda, luego de que el 18 de mayo se conociera un reporte según el cual el barco se encontraba a la deriva cerca de Serranilla, en coordenadas próximas a Honduras.

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Por el momento no se han pronunciado oficialmente las autoridades marítimas de los países involucrados sobre el hallazgo ni sobre las circunstancias en que fueron encontrados los cuatro tripulantes. EFE