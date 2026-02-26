Dimite en bloque cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial de VOX provocando la salida de Antelo

La renuncia colectiva afecta directamente al liderazgo regional de Vox Murcia, ya que, conforme a los estatutos del partido, la dimisión de la mayoría de los integrantes del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) implica la salida inmediata de quien presidía el órgano, José Ángel Antelo. Según informó el medio, cinco de los seis miembros del CEP comunicaron su decisión de abandonar sus cargos a raíz de un "profundo desacuerdo con la gestión" de Antelo, desencadenando así la intervención de la dirección nacional del partido en medio de una "grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos", reportó la formación política de Santiago Abascal.

Entre los dimitidos se encuentran figuras clave del partido en la Región de Murcia: la vicepresidenta, Lourdes Méndez; la secretaria, Carmen Menduiña; el responsable de Relaciones Institucionales, Antonio Martínez Nieto; el responsable de Intermunicipal, Antonio Martínez Sánchez; y la responsable de Organización Territorial, Aida Peñalver. De acuerdo con la información proporcionada, la decisión se produjo este jueves por la noche, dejando al órgano con un único miembro y sin capacidad operativa, lo que activa automáticamente la posibilidad de que la cúpula nacional asuma el control directo de la situación.

Tal como publicó la fuente, la intervención de la dirección nacional busca resolver una crisis interna que ha ido en aumento y que, según el entorno del partido, responde a dificultades de gestión y falta de coordinación dentro del CEP murciano. La salida colectiva se interpreta como un movimiento orientado a facilitar una reestructuración desde la sede central en Madrid, que ahora debe determinar los siguientes pasos para restituir la gobernabilidad interna en la región.

Según consignó el medio, la renuncia masiva se produce en un contexto donde Vox Murcia había experimentado tensiones internas en los meses previos, acentuadas por las diferencias entre Antelo y otros integrantes del comité, lo que finalmente derivó en la fractura pública del órgano de dirección. Fuentes internas citadas por la formación señalaron que la gravedad de la situación hacía inviable mantener el liderazgo tal como estaba constituido.

El partido se enfrenta ahora a la tarea de recomponer su estructura en un territorio considerado clave, tanto desde el punto de vista orgánico como electoral. La decisión de permitir la intervención directa de la dirección nacional responde a la necesidad de restablecer la cohesión y definir un nuevo liderazgo alineado con la estrategia global de Vox, según detalló la fuente. Este tipo de intervención está contemplada en los estatutos del partido, que otorgan a la dirección nacional la capacidad de asumir competencias en casos de dimisión masiva o situaciones de gran conflictividad interna.

El impacto de las renuncias se extiende más allá del funcionamiento interno, pues la Región de Murcia representa uno de los principales bastiones electorales de Vox en el sureste peninsular. Según informó el medio, la resolución de la crisis será determinante para el futuro inmediato de la formación en el territorio y podría influir en la dinámica política regional.

Las renuncias se produjeron después de semanas de reuniones y deliberaciones, durante las cuales los integrantes del CEP trataron de resolver sus diferencias sin éxito, según detalla la formación de Abascal. La falta de acuerdo para superar los desacuerdos internos precipitó la decisión de los cinco miembros, quienes comunicaron de manera conjunta su dimisión, generando un vacío de poder que ahora requiere la intervención de las instancias superiores del partido.

De acuerdo con la información publicada, el proceso para la designación de nuevos responsables queda ahora en manos de la dirección nacional de Vox, que evaluará a los posibles candidatos para reconstruir la estructura de liderazgo en Murcia. La convocatoria de una nueva asamblea provincial y la eventual integración de nuevos perfiles forman parte del procedimiento habitual contemplado en casos de crisis orgánica dentro del partido, según precisó la formación.

El contexto en el que se produce esta crisis coincide con momentos de tensión política en el ámbito regional y nacional, donde Vox ha desempeñado un papel relevante en alianzas y negociaciones. El desenlace de la situación en Murcia será observado de cerca, tanto por militantes como por analistas políticos, al representar una prueba para la capacidad de reacción y adaptación de la dirección central ante situaciones de conflicto interno.