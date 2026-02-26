Codelco y Rio Tinto firman un acuerdo para desarrollar proyectos de inversión minera en Chile

El memorando firmado prevé la constitución de un comité directivo formado por ejecutivos senior de Codelco y Rio Tinto, que tendrá como función primordial identificar iniciativas piloto y coordinar su puesta en marcha. A través de este mecanismo, ambas compañías buscan una gestión más eficiente, combinando recursos, conocimientos y experiencias con el propósito de optimizar los costos y reducir los tiempos de desarrollo de proyectos. Según indicó Codelco mediante un comunicado, el acuerdo establece las bases para que ambas empresas impulsen en conjunto proyectos de inversión minera de envergadura en territorio chileno.

De acuerdo con lo publicado por Codelco, la firma de este memorando de entendimiento se orienta a fortalecer la colaboración estratégica y aprovechar la experiencia global de las dos empresas en áreas como gestión, ejecución de grandes iniciativas, operaciones y cadena de suministro. Tal como consignó la empresa estatal chilena, la relación con Rio Tinto permitirá abordar en mejores condiciones los retos técnicos, capitales y operativos asociados a los proyectos estructurales que enfrenta el rubro minero en Chile.

La concreción del acuerdo forma parte del enfoque de Codelco de establecer alianzas con actores internacionales líderes del sector, en vista de potenciar su capacidad para llevar adelante proyectos complejos. Según informó la compañía, esta estrategia busca no solo compartir buenas prácticas y conocimientos, sino también crear sinergias que permitan acelerar resultados y garantizar beneficios de largo plazo para Chile.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, subrayó la relevancia de la alianza al señalar: “Este acuerdo refleja nuestra convicción de que asociarnos y cooperar con líderes globales como Rio Tinto es clave para asegurar una ejecución de excelencia y crear valor de largo plazo para Chile”. Estas declaraciones fueron destacadas en el comunicado oficial de Codelco recogido en la cobertura de la noticia.

Rio Tinto, con sede en Reino Unido y Australia, ostenta una posición relevante en la industria mundial de la minería y aporta su experiencia en la gestión de grandes y complejos proyectos de inversión a la asociación. La multinacional angloaustraliana y la compañía estatal chilena consideran que su trabajo conjunto posibilitará enfrentar los crecientes desafíos de la industria, relativos tanto al acceso a capitales como a la innovación tecnológica y a la sostenibilidad de las operaciones.

El comité directivo que surgiría del acuerdo tendrá la responsabilidad de seleccionar iniciativas con potencial de impacto significativo, monitorear su desarrollo y velar por el cumplimiento de metas asociadas a costos, tiempos de ejecución y estándares de operación. Según informó Codelco, la colaboración contempla el intercambio de metodologías, conocimiento técnico y buenas prácticas corporativas en distintas disciplinas que la minería demanda para avanzar hacia mayor productividad y sustentabilidad.

La apuesta por alianzas internacionales responde a la magnitud de los proyectos estructurales que planifica la estatal chilena, los cuales exigen altos niveles de eficiencia, incorporación de nuevas tecnologías y acceso a recursos financieros y humanos de primer nivel. El memorando con Rio Tinto representa un paso en ese plan de fortalecer sus capacidades internas con el respaldo de compañías con vasta experiencia a nivel global, según informó la compañía.

El acuerdo, reportado oficialmente por Codelco, se inscribe en un contexto de transformación y búsqueda de nuevas fórmulas de gestión para la empresa estatal, que enfrenta el desafío de mantener su liderazgo en la producción de cobre y otros minerales estratégicos en un escenario internacional cada vez más competitivo y exigente.