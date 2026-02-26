Chus Mateo: "Ucrania es un equipo duro y que suele hacerte jugar mal"

Chus Mateo, al frente de la selección nacional masculina de baloncesto, recurrió a la experiencia previa y a los datos de rendimiento defensivo de Ucrania como argumentos centrales para alertar sobre las complicaciones que plantea el siguiente compromiso de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2027. Según reportó Europa Press, Mateo subrayó que el combinado ucraniano se caracteriza por incomodar a sus rivales con una defensa efectiva y variados recursos ofensivos, lo que podría dificultar el desempeño del equipo español en el enfrentamiento programado para este viernes en Riga.

El medio Europa Press detalló que Mateo consideró a Ucrania un equipo completo, tanto en defensa como en ataque. El técnico recordó actuaciones recientes de su oponente y sostuvo que “Ucrania es un rival que ha jugado muy bien en la primera ‘ventana’, a nivel defensivo, y posee muchísimos recursos ofensivos”. Mateo destacó la capacidad del equipo ucraniano para correr el campo, su solidez defensiva y la habilidad de su base, Kovliar, quien no solo genera juego, sino que asume numerosos lanzamientos a canasta. Indicó también que el conjunto cuenta con jugadores altos capaces de bloquear lanzamientos, con una media de 5,5 tapones por partido en la actual ronda clasificatoria, lo que evidencia su nivel de intimidación.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, Chus Mateo señaló que la dificultad principal reside en el estilo de juego de Ucrania, ya que “es un equipo duro y que te va a poner las cosas muy difícil, que suele hacerte jugar mal”. Al recordar los dos triunfos consecutivos registrados por Ucrania en la ronda anterior, el seleccionador explicó la relevancia del presente partido como oportunidad clave dentro del grupo.

Mateo seleccionó a 14 jugadores para afrontar este doble duelo frente a Ucrania, eligiendo a los convocados en función al rendimiento mostrado en sus respectivos clubes y al nivel de compromiso expresado en la ventana previa, según publicó Europa Press. El entrenador resaltó el ambiente de cohesión que observó en la plantilla durante la serie anterior de partidos. “El hecho de verles jugar tan frescos, tan alegres, tan como ellos son en esa primera ‘ventana’, a mí me ha hecho pensar que podemos tener un grupo con cierta continuidad. Ojalá que demuestren en esta segunda ventana los mismos valores colectivos que mostraron en la primera”, afirmó Mateo, cuyas palabras fueron recogidas por Europa Press.

Entre las novedades del roster español, Mateo incluyó a Pierre Oriola, Ferrán Bassas, Isaac Nogués y Sergi Martínez, cuatro jugadores que, según reportó Europa Press, están atravesando una temporada destacada. El técnico expresó su deseo de que las ausencias por lesión de Miki Salvó y Great Osobor no afecten el rendimiento grupal, aunque enfatizó su reconocimiento a la gravedad de ambas bajas. A pesar de estos contratiempos, Mateo insistió en la prioridad de anteponer el colectivo y el objetivo de conseguir un resultado favorable en esta ventana internacional.

El escolta Santi Yusta manifestó su preocupación por dos figuras clave del rival: el base Kovliar y el pívot Artem Pustovyi, conocido por su paso por la Liga Endesa. Según declaraciones recogidas por Europa Press, Yusta reconoció: “Tenemos que intentar pararles. A partir de ahí, jugar nuestro juego y, sobre todo, no dejarles correr, que corren mucho contraataque”. El jugador subrayó la agresividad de Ucrania en sus anteriores partidos frente a Georgia y Dinamarca, lo que lo llevó a insistir en la necesidad de mantener la concentración para evitar desconexiones mentales durante el desarrollo del partido.

Yusta, quien milita actualmente en el Casademont Zaragoza, expuso a Europa Press que cada integrante del equipo español debe aportar su propio juego en favor del colectivo. Valoró la complementariedad entre los seleccionados y sostuvo la importancia de igualar la intensidad y solidez que caracteriza también al conjunto ucraniano. De acuerdo con el medio, Yusta afirmó: “Creo que eso lo complementamos muy bien y creo que tenemos que seguir así, intensos, sólidos, y contra Ucrania, que es un equipo también así, tenemos que imponernos a ese ritmo”.

El propio Yusta se refirió a la evolución de su rendimiento personal, reconociendo que tras el Eurobasket experimentó una mejora en velocidad y agresividad, facetas que atribuye tanto a la experiencia internacional como al trabajo realizado con su club en la Liga Endesa. “Yo creo que empecé a verlo en el equipo en la Liga Endesa y creo que lo sigo manteniendo porque es el nivel al que quiero estar”, declaró el alero según Europa Press.

Para afrontar el duelo, la selección española considera esencial contrarrestar el ritmo que propone Ucrania y sostener la atención durante los 40 minutos. Las declaraciones expuestas en el reporte de Europa Press enfatizan la necesidad de mostrar solidez mental ante la presión del rival para evitar errores que puedan alterar el planteamiento táctico previsto por el cuerpo técnico. Tanto desde la dirección técnica como desde la plantilla, la consigna principal consiste en mantener el foco competitivo y buscar que el valor del grupo predomine sobre las circunstancias individuales.