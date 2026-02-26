Carmen Borrego, su llamativa reacción a la nueva faceta de escritora de Alejandra Rubio

Carmen Borrego se refirió por primera vez al debut literario de Alejandra Rubio, su sobrina, evitando cualquier polémica familiar y expresando buenos deseos al respecto. Consultada por el anuncio del primer libro de Alejandra, titulado ‘Si decido arriesgarme’, Borrego respondió de forma sonriente: “No tengo ni idea. Me parece fenomenal, todo me parece estupendo. Me encantaría que escribiera bien, ¿por qué no?”. Según informó Europa Press, la hija de María Teresa Campos no profundizó en detalles sobre el proyecto y se mostró indiferente ante el tema.

La intervención de Carmen Borrego se dio en un contexto de alta visibilidad mediática, poco después de que volviera a su rutina tras su participación en el reality ‘GH DÚO’. De acuerdo con Europa Press, Borrego compartió una comida con Belén Rodríguez, con quien compartió la experiencia televisiva, mostrando la solidez de su relación y evidenciando la superación de posibles distanciamientos. Además, en ese encuentro también estuvo presente Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa Quintana, quien afirmó disfrutar de una “maravillosa relación” con ambas tertulianas.

Durante su salida del restaurante en Madrid, Carmen Borrego y Belén Rodríguez fueron abordadas por la prensa y destacaron la fortaleza de su vínculo. Al ser cuestionadas sobre su amistad, ambas aseguraron: “Ya estamos unidas hace un año, siempre contentas”, información consignada por Europa Press. Añadieron que su paso por ‘GH DÚO’ no había sido necesario para reafirmar su cercanía.

La atención mediática también se ha centrado en la reciente controversia entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia frente a Laura Matamoros, una confrontación seguida de cerca por los medios del corazón. No obstante, consultada sobre los enfrentamientos en el clan Campos, Borrego optó por no intervenir. Cuando los periodistas plantearon si tenía algún comentario respecto a la disputa, Borrego derivó la respuesta a los implicados: “Tú lo preguntas a ella, mi amor. Yo les veo a todos fenomenal. Escucha, todos los veo fenomenal”, replicó, finalizando su intervención con una actitud relajada y entre risas, tal como reportó Europa Press.

Por su parte, la autora del libro, Alejandra Rubio, había adelantado en sus redes sociales el lanzamiento de su novela, aunque no trascendieron detalles adicionales en esta ocasión. Europa Press describió cómo Borrego mantuvo una postura de neutralidad respecto a los temas familiares, privilegiando no ahondar en posibles conflictos ni compartir opiniones que pudieran avivar titulares.

El paso de Carmen Borrego por ‘GH DÚO’ y sus recientes movimientos sociales han mantenido su figura en el foco mediático, pero sus declaraciones en esta ocasión reflejaron un evidente interés en mantenerse al margen de controversias familiares. Su respuesta sobre el libro de Alejandra Rubio y la disputa entre otros miembros del entorno familiar refrenda su intención de evitar pronunciamientos públicos en asuntos sensibles, según detalló la agencia Europa Press.