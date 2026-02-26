Araqchi advierte en Ginebra a su par omaní que el "éxito" de las conversaciones dependen de la "seriedad" de EEUU

Horas antes de reunirse en Ginebra para una nueva ronda de negociaciones, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, destacó la disposición de Teherán para afrontar tanto escenarios de guerra como de paz en el contexto de las conversaciones nucleares. Araqchi remarcó que durante el último encuentro, también celebrado en la ciudad suiza, ambas partes lograron algunos avances y cierto entendimiento, lo que podría aprovecharse para alcanzar un acuerdo. Según informó Europa Press, estas declaraciones se produjeron en una entrevista con la cadena India Today, donde el diplomático iraní abordó el clima previo a la cita con representantes estadounidenses.

En este marco, Europa Press detalló que Araqchi mantuvo una reunión con su homólogo de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, a su llegada a Ginebra este miércoles. Durante ese encuentro, advirtió que el éxito de las negociaciones con Estados Unidos depende de la seriedad de Washington y no de la existencia de posturas contradictorias. El portavoz de la diplomacia iraní, Esmaeil Baqaei, quien formó parte de la delegación en Suiza, difundió un mensaje en redes sociales en el que sostuvo que, aunque Araqchi reconoció los esfuerzos diplomáticos de Omán, insistió en que la otra parte debe evitar comportamientos ambiguos para que las discusiones avancen.

El medio Europa Press reportó que, en el transcurso del diálogo, se expusieron las posturas iraníes respecto al programa nuclear y el levantamiento de las sanciones, así como los puntos y consideraciones del gobierno de Teherán sobre estos asuntos. Estas manifestaciones ocurrieron en simultaneidad con una fuerte retórica desde Estados Unidos, encabezada por el presidente Donald Trump, quien acusó a las autoridades iraníes durante su discurso sobre el Estado de la Unión de “perseguir nuevamente sus siniestras ambiciones” en materia nuclear. Según publicó Europa Press, Trump sostuvo ante el Congreso que Irán ya desarrolló misiles que suponen una amenaza para Europa y las bases extranjeras de Estados Unidos, y que trabaja para fabricar proyectiles que podrían alcanzar territorio estadounidense.

Marco Rubio, secretario de Estado, insistió durante el miércoles en las acusaciones expresadas por Trump. Según consignó Europa Press, Rubio argumentó que, si bien actualmente Irán no está enriqueciendo uranio, su objetivo sería alcanzar esa capacidad. En declaraciones a la prensa efectuadas desde Saint Kitts y Nevis, afirmó que la República Islámica dispone de varios misiles balísticos de corto alcance, los cuales representan una amenaza para Estados Unidos, sus bases en la región y países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin. Rubio agregó que el arsenal naval iraní también representa un factor de riesgo para la navegación y la seguridad de la Armada estadounidense.

La tensión sobre el programa nuclear y las sanciones se produce justo antes de una nueva ronda de contactos en Suiza, en la que se prevé la participación del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y de Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca y yerno de Trump. Europa Press señaló que Washington ha profundizado su despliegue militar en Oriente Próximo durante las últimas semanas, en un escenario marcado por amenazas y advertencias del mandatario estadounidense, pese al inicio de negociaciones indirectas sobre el desarrollo nuclear de Irán.

Europa Press también informó que, tras una fase inicial en la que Trump advirtió con una intervención militar ante la represión de protestas en Irán, el discurso de Washington viró para centrarse en el programa nuclear iraní. Por otra parte, el gobierno de Teherán mantiene su defensa de que el plan nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos y denuncia haber sido blanco de bombardeos de Israel y Estados Unidos en junio de 2025. Aquellos ataques dejaron más de 1.100 fallecidos en el país, según datos citados por la agencia, y se produjeron durante un proceso diplomático entre ambos países que buscaba retomar la senda del acuerdo nuclear.

De acuerdo con Europa Press, la confianza de Irán hacia Estados Unidos sigue afectada por estos episodios, ya que los bombardeos tuvieron lugar en paralelo a los esfuerzos para alcanzar un nuevo entendimiento, luego del colapso del acuerdo nuclear de 2015. Ese pacto perdió vigencia tras la retirada unilateral de Washington en 2018, una decisión adoptada por el propio Trump, según subrayó la agencia.

Las delegaciones presentes en Ginebra manifestaron sus posiciones en un contexto de intensas presiones e intercambios de declaraciones. El gobierno iraní reiteró que su enfoque en la mesa de diálogo privilegia el levantamiento de sanciones y garantías respecto a la no reincidencia en acciones contradictorias por parte de Washington. Europa Press puso de relieve que el compromiso iraní depende del comportamiento de Estados Unidos en las sesiones de negociación.

El proceso diplomático se encuentra bajo continua mediación y vigilancia internacional, con la presencia de agentes regionales como Omán, que participa en calidad de facilitador. La delegación liderada por Abbas Araqchi hizo pública su expectativa de que la interlocución avanzara gracias a estos esfuerzos externos, aunque reiteró que cualquier resolución requiere la adopción de decisiones claras y responsables en el seno del gobierno estadounidense, de acuerdo con lo comunicado por Europa Press.

Las próximas jornadas en suelo suizo marcarán el curso de unas negociaciones que cuentan con la comparación directa de los eventos críticos de los últimos años y el peso de las sanciones que siguen afectando la economía y sociedad iraníes. Washington, por su parte, mantiene el despliegue militar en la región y expresa su preocupación por el potencial balístico y nuclear de la República Islámica, siguiendo la línea de declaraciones públicas realizadas por Trump y Rubio en los días recientes.