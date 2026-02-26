Algunas selecciones europeas temerían perder dinero por jugar en el Mundial 2026

Un alto directivo de la Federación Europea de Fútbol, cuya identidad se mantiene en reserva, señaló que sus interlocutores en la FIFA parecían “avergonzados” por la situación financiera planteada de cara al Mundial 2026. Esta reacción alude al complejo escenario que enfrentan varias selecciones nacionales europeas, las cuales expresaron inquietudes sobre su estabilidad económica y la viabilidad de futuras inversiones en proyectos locales por los crecientes costos, la incertidumbre fiscal y el descenso de incentivos económicos previstos para la próxima Copa del Mundo. Según una investigación realizada conjuntamente por PA y The Guardian, este grupo de federaciones teme que la suma de estos factores erosione los ingresos obtenidos por su participación en el certamen internacional.

De acuerdo con lo publicado por The Guardian, la FIFA aprobó en diciembre una dotación de 727 millones de dólares para la edición 2026, incluyendo un premio de 50 millones dirigidos al equipo vencedor. Pese a ello, algunas federaciones europeas advierten que los costos de operar en Estados Unidos, Canadá y México superarían ampliamente los niveles registrados en el torneo realizado en Catar hace cuatro años. La mencionada investigación señala que este desequilibrio podría redundar en pérdidas económicas directas si sus representativos quedan eliminados en la fase de grupos o en las primeras rondas del torneo, mientras otras esperarían obtener menores beneficios que en la edición anterior.

Según consigna The Guardian, tras descontar las primas entregadas a los jugadores y los gastos operativos, todo el dinero remanente suele reinvertirse en iniciativas deportivas locales, por lo que un descenso de ganancias o eventuales pérdidas impactarían de manera directa en programas de base y de desarrollo. Los equipos que logran su clasificación acceden a 9 millones de dólares, a los que se suman 1,5 millones para la preparación, cifras que The Guardian confirmó se mantienen idénticas a las desembolsadas en Catar 2022.

El reporte también destaca que la FIFA disminuyó la dieta diaria por miembro de delegación nacional a 600 dólares, frente a los 850 dólares otorgados en el torneo anterior. Una federación nacional calculó que, si el equipo permanece en competencia durante un mes, esta reducción supondría un recorte de hasta 500.000 dólares a su presupuesto. A este ajuste se suma el incremento en los gastos de viaje, dado que la dispersión geográfica de las sedes obliga a recorrer distancias mucho mayores que las que existían en Catar.

Los cambios en la cotización de las divisas han generado que los montos entregados en dólares se traduzcan ahora en sumas menores al convertirlas a monedas europeas, según reportó PA. Este fenómeno, sumado a los altos costos de logística, reduce el impacto real de los premios otorgados por FIFA. Adicionalmente, las federaciones manifestaron preocupación por lo que denominan “lotería postal”, en alusión a la variabilidad de tasas impositivas en función del lugar de juego sorteado, dado que en Estados Unidos los impuestos estatales difieren considerablemente. Así, mientras Canadá y México ya acordaron exenciones fiscales para los participantes, esto no ocurre en territorio estadounidense, donde, según The Guardian, estados como California aplican una tasa impositiva máxima de 13,3%.

El medio PA comunicó que algunas asociaciones aseguraron haber tenido que buscar asesoramiento fiscal de manera autónoma, puesto que FIFA no habría ofrecido indicaciones precisas sobre los procedimientos o especialistas a consultar en materia tributaria local. Esta tarea se considera especialmente relevante por los elevados niveles de incertidumbre respecto a cuánto tributarán finalmente los premios y otros ingresos, dependiendo del estado en el que compitan a lo largo del campeonato.

También se mencionó el impacto que ha tenido el costo elevado de las entradas para el Mundial en los presupuestos de las federaciones, pues al ofrecer boletos a familiares y allegados de los jugadores, las asociaciones asumen costos adicionales que incrementan el desequilibrio financiero. De acuerdo con la investigación, entre nueve y diez asociaciones europeas discutieron los desafíos económicos y fiscales vinculados al Mundial en encuentros virtuales, así como en el Congreso de la UEFA que se desarrolló en Bruselas a principios de mes. Durante este foro, algunas llevaron sus inquietudes a dirigentes de la FIFA de manera informal.

Ni la FIFA ni ninguna de las federaciones consultadas por la Asociación de Prensa accedieron a emitir comentarios oficiales sobre estas preocupaciones. Según reseñó The Guardian, la falta de compromisos fiscales claros en territorio estadounidense y el alza en costos operativos se han combinado para poner en entredicho la sostenibilidad financiera de la participación europea en el torneo, con consecuencias directas sobre la financiación de proyectos deportivos a escala local.