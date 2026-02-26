Afganistán ataca Pakistán en respuesta a las "reiteradas violaciones fronterizas"

El Ejército afgano realizó operaciones militares en la frontera con Pakistán y, según consignó la cadena Tolo News, las fuerzas afganas capturaron al menos quince puestos de vigilancia durante las acciones desplegadas en varias provincias bajo disputas territoriales. La ofensiva, reportó el mencionado medio, se centró en posiciones situadas a lo largo de la Línea Durand. Esta franja fronteriza no solo fija el límite entre ambos países, sino que históricamente ha generado tensiones al dividir comunidades pashtunes y baluches en ambos lados.

Las autoridades instauradas por los talibán, que gobiernan Afganistán desde 2021, anunciaron el inicio de los ataques contra objetivos militares paquistaníes. De acuerdo con Tolo News, el portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, confirmó que el Ejército afgano comenzó a atacar “bases e instalaciones paquistaníes a lo largo de la Línea Durand” como respuesta a lo que calificaron como “reiteradas violaciones fronterizas” por parte de las fuerzas del país vecino. Muyahid declaró en redes sociales que estas operaciones constituyen una respuesta a “insurrecciones de los círculos militares paquistaníes” y que se han lanzado iniciativas de “contrainsurgencia a gran escala”.

Según publicó Tolo News, el portavoz insistió en que las unidades afganas desplegarán sus acciones bajo el amparo de la oscuridad, señalando que buscarán eliminar “todas las fuerzas enemigas en movimiento”. El medio afgano detalló además que las operaciones están dirigidas específicamente “contra el régimen militar paquistaní”.

La Línea Durand se extiende a lo largo de 2.640 kilómetros y fue establecida en 1893 mediante un acuerdo entre el secretario de Exteriores británico en India, Mortimer Durand, y el emir afgano Abdur Rahman Jan. Pese a que tras la independencia de Pakistán el gobierno de Islamabad reconoció esta línea como frontera, Kabul nunca adoptó tal reconocimiento oficial, lo que ha alimentado un conflicto fronterizo persistente. Tolo News recordó que esta división afecta directamente a las comunidades pashtunes y baluches, cuya cohesión social y territorial quedó fragmentada a raíz de la demarcación.

El aumento de las hostilidades se suma a episodios recientes que incrementaron la tensión bilateral. Según reportó Tolo News, el 23 de febrero las autoridades afganas presentaron una “queja formal” al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras denunciar bombardeos paquistaníes en su territorio, hecho que habría causado más de una decena de muertes civiles. Informaciones anteriores señalaban un saldo de diecisiete víctimas fatales, aunque Pakistán afirmó que sus ataques se dirigieron únicamente contra “campamentos y escondites terroristas” del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y del Estado Islámico. El gobierno paquistaní sostuvo que las acciones respondieron a ataques suicidas recientes perpetrados dentro de su territorio.

Este no es el primer episodio de confrontación militar a lo largo de la disputada frontera. Tolo News rememoró que durante el pasado otoño se produjo un enfrentamiento caracterizado por bombardeos cruzados y disparos sostenidos durante 48 horas, concretamente entre los días 10 y 11 de octubre. Estos sucesos contribuyeron de modo significativo al deterioro de las relaciones entre Kabul e Islamabad.

Las fricciones sobre la Línea Durand, informó Tolo News, se ven agravadas por factores históricos y sociales. La división artificial entre Afganistán y Pakistán ha servido como fuente continua de disputas, con denuncias habituales de incursiones y agresiones a lo largo de la línea fronteriza. Al mismo tiempo, la presencia de grupos armados en la región ha propiciado operaciones militares por ambos bandos, quienes justifican sus acciones en nombre de la seguridad fronteriza y el combate al terrorismo.

Como resultado de los enfrentamientos y ataques denunciados por ambas partes, la situación humanitaria y la estabilidad regional enfrentan nuevos riesgos. Los episodios de violencia han dejado víctimas civiles y daños a infraestructuras locales, aumentando el temor por una posible escalada que involucre mayores recursos militares y la intervención de organismos internacionales. Tolo News enfatizó que pese a los llamados presentados en foros multilaterales, la franja fronteriza continúa como escenario de disputas y acciones militares, sin una resolución clara a corto plazo.