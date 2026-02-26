Aena convoca un premio de narrativa dotado con 1 millón de euros

Las recientes declaraciones de Maurici Lucena, presidente y consejero delegado de Aena, abordaron la falta de mecenazgo cultural en España y subrayaron la importancia de respaldar el talento creativo para fortalecer los principios democráticos en la sociedad. Según publicó el medio, Lucena aludió a la iniciativa más reciente de la compañía: la puesta en marcha del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, que contará con una dotación económica sin precedentes en el ámbito literario hispanoamericano.

El anuncio lo realizó públicamente la autora Rosa Montero, quien presidió una rueda de prensa junto a Lucena. Tal como informó la fuente, Montero explicó que será la presidenta del jurado encargado de seleccionar la obra ganadora de este galardón, que busca distinguir las mejores aportaciones literarias en lengua española y en lenguas cooficiales de España traducidas al castellano. Lucena, por su parte, relacionó este proyecto con el objetivo de devolver a la sociedad parte de lo recibido por los trabajadores y accionistas de Aena, recordando que la empresa ya ha desarrollado otras iniciativas de apoyo al mundo de la cultura.

El Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana otorgará al ganador la suma de 1 millón de euros, estableciéndose como la mayor dotación económica para un premio literario hispanoamericano. A los cuatro finalistas, el certamen también entregará 30.000 euros a cada uno. Los criterios de evaluación, según detalló Aena en la convocatoria, se centran en la calidad literaria, la originalidad de las obras y las aportaciones culturales de los textos seleccionados.

Hasta este anuncio, la cuantía del galardón literario más alto en España correspondía al Premio Planeta, cuya retribución para el triunfador también alcanza el millón de euros, mientras que el finalista recibe 200.000 euros. Según informó el medio, otros premios destacados en el sector, como el Premio Alfaguara de Novela y el Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes', cuentan con dotaciones de 165.000 y 125.000 euros respectivamente. El Premio Fernando Lara de Novela apenas supera los 120.000 euros, y el Premio Primavera de Novela alcanza los 100.000 euros.

De acuerdo con la información facilitada por el medio, la convocatoria busca impulsar la excelencia literaria y incentivar la diversidad creativa en el ámbito hispanoamericano. El propio Lucena expresó que esta apuesta de Aena persigue enriquecer el patrimonio literario, fomentar la lectura y apoyar el crecimiento de una sociedad libre, crítica y diversa. Además, manifestó su deseo de que los libros publicados en Hispanoamérica se caractericen por su calidad, reforzando así el propósito de este galardón de contribuir al desarrollo cultural más allá de los beneficios empresariales.

La nueva distinción posiciona a Aena como un actor relevante en el panorama de premios literarios, un sector que, según describió Lucena, experimenta una escasez significativa de patrocinios y apoyos que respalden de manera sostenible la producción y difusión de obras literarias. Durante la presentación, Lucena reafirmó el compromiso de la compañía con la cultura, un campo donde Aena busca ampliar su impacto social mediante iniciativas como este premio.

La organización destacó que podrán participar obras narrativas originales escritas en español o traducidas desde cualquier lengua cooficial de España. La iniciativa, según consignó el medio, se alinea con los intereses de la compañía en promover la diversidad lingüística y reconocer la pluralidad cultural del espacio hispanoamericano. Desde el punto de vista institucional, el premio también responde a la estrategia de Aena de fortalecer sus vínculos con el tejido cultural y social a través del mecenazgo y el estímulo de la creatividad.

Al cierre de la rueda de prensa, Rosa Montero valoró positivamente esta convocatoria, destacando la relevancia del respaldo económico para los autores y la proyección internacional que puede alcanzar el premio. Según reportó el medio, Montero recalcó que la literatura en español y en lenguas cooficiales cuenta con una sólida tradición y una amplia proyección en Hispanoamérica, por lo que el galardón representa una oportunidad única para visibilizar el trabajo creativo de escritores de todo el ámbito hispanohablante.