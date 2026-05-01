Colombia homenajea al ciclista Cristian Muñoz, fallecido tras un accidente en Francia

Ventaquemada (Colombia), 1 may (EFE).- Colombia homenajeó este viernes al ciclista Cristian Camilo Muñoz, fallecido hace una semana en España tras sufrir un accidente en Francia, con una caravana de vehículos que recorrió la carretera hacia su tierra natal, el municipio de Ventaquemada, en el departamento de Boyacá (centro).

El féretro del deportista, de 30 años, fue trasladado en un coche fúnebre en una comitiva encabezada por un carro de bomberos seguido de decenas de automóviles y ciclistas que acompañaron el cortejo.

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A lo largo del trayecto, de unos 13 kilómetros, habitantes de la región salieron a la carretera con banderas, pancartas y muestras de afecto para rendir tributo al ciclista, del equipo Nu Colombia, en una despedida que reflejó el arraigo de Muñoz con su comunidad.

Tras la caravana, el cuerpo fue llevado al recinto del Concejo Municipal de Ventaquemada, donde se instaló una cámara ardiente para permitir que familiares, amigos y vecinos le dieran el último adiós antes de las exequias que se realizarán este sábado.

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Muñoz falleció el pasado 24 de abril en la ciudad española de Oviedo, a donde había sido trasladado tras sufrir un accidente durante la disputa del Tour du Jura, en Francia.

Según informó su equipo, Nu Colombia, el pedalista tuvo complicaciones médicas derivadas de una infección como consecuencia de una herida sufrida en la rodilla izquierda al caerse en la carrera francesa, lo que agravó su estado de salud pese a la atención especializada recibida.

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Nacido el 20 de marzo de 1996 en Ventaquemada, Muñoz formaba parte de Nu Colombia desde 2024 y había destacado en el ciclismo nacional, con triunfos de etapa y el título de la montaña en el Clásico RCN.

Su cuerpo fue repatriado el pasado jueves y, según informó su equipo, el homenaje en su tierra natal incluirá además una vigilia de oración y una misa de exequias. EFE

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