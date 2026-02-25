Trump anuncia la recepción de más de 80 millones de barriles de petróleo de Venezuela, su "amigo y socio"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes la recepción de "más de 80 millones de barriles" de petróleo venezolano, durante su comparecencia ante las dos cámaras del Congreso en el que ha descrito al país latinoamericano como "amigo y socio".

"Acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela más de 80 millones de barriles de petróleo", ha declarado en el discurso sobre el Estado de la nación, indicando que la producción estadounidense de crudo se ha visto incrementada en "más de 600.000 barriles diarios". "Nadie puede creer lo que está viendo", ha enfatizado.

El inquilino de la Casa Blanca ha destacado además que "la producción estadounidense de gas natural está en su punto más alto porque cumplí mi promesa de perforar, ¡vaya!, perforar".

La Administración Trump ha relajado en el último mes sus sanciones contra Venezuela para impulsar la reconstrucción de la infraestructura petrolera del país, un proceso iniciado el 7 de enero, cuando el Ejecutivo estadounidense comenzó a levantar restricciones a fin de permitir la venta y el transporte de crudo y otros productos petrolíferos venezolanos a los mercados de todo el mundo.

El Parlamento de Venezuela aprobó a finales de enero la ley de hidrocarburos que abre la explotación petrolera al sector privado, en medio del acercamiento político con Washington tras el ataque estadounidense a Caracas que se saldó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Desde entonces, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es considerada un contacto clave con el Gobierno de Estados Unidos especialmente en las negociaciones sobre las enormes reservas petroleras de su país.