Agencias

Starmer condena la "bárbara" invasión rusa de Ucrania y reitera el apoyo a Kiev "mientras sea necesario"

En el cuarto aniversario del inicio del conflicto armado, el primer ministro británico manifestó respaldo sostenido a Ucrania, subrayando el aumento de ayuda militar y humanitaria y rechazando la posibilidad de que Moscú logre sus objetivos, según sus declaraciones públicas

Guardar

Starmer enfatizó el fortalecimiento del apoyo británico a Ucrania al anunciar la ampliación de la asistencia militar, humanitaria y de reconstrucción destinada a este país, coincidiendo con el cuarto aniversario del inicio de la guerra. De acuerdo con Europa Press, el primer ministro del Reino Unido subrayó que la ayuda se mantendrá durante el tiempo necesario y expresó que el Reino Unido se mantiene al lado de Ucrania frente a la ofensiva rusa.

Según informó Europa Press, Keir Starmer reiteró el respaldo a Kiev a través de un mensaje publicado en sus redes sociales y sostuvo que “Reino Unido está con ustedes” dirigido a la población ucraniana. El mandatario británico afirmó que Rusia no logrará sus objetivos en el conflicto, enfatizando el compromiso del gobierno del Reino Unido en garantizar una “paz justa y duradera” para Ucrania. En el mismo comunicado, Starmer resaltó que el país intensifica su apoyo en áreas militares, humanitarias y de reconstrucción.

El medio Europa Press detalló que estas declaraciones se dieron en el contexto del cuarto aniversario del estallido de la guerra en Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022 tras la orden presidencial de Vladímir Putin para llevar a cabo una invasión a gran escala. El conflicto declarado por Moscú se suma a los ocho años de enfrentamientos en la región del Donbás, donde fuerzas ucranianas y milicianos prorrusos se enfrentaron desde 2014.

Según lo consignado por Europa Press, la guerra ha provocado una profunda crisis humanitaria en Ucrania. La población civil continúa enfrentando desplazamientos masivos, interrupciones de servicios básicos y la destrucción de infraestructuras esenciales. El gobierno del Reino Unido, a través de sus comunicados y acciones, sostiene la necesidad de continuar brindando ayuda en todos los frentes posibles.

Europa Press señaló que, además del conflicto armado en sí, el trasfondo del enfrentamiento incluye la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia en 2014, un hecho que no ha sido reconocido por la comunidad internacional. Este precedente marcó un aumento significativo en las tensiones entre Moscú y Kiev, y sentó las bases para la escalada bélica que se desencadenó en 2022.

La postura del gobierno británico, reafirmada por Starmer, pone énfasis en la negativa de aceptar cualquier desenlace bélico que implique concesiones forzadas a Moscú y subraya la imposibilidad de que Rusia alcance sus metas propuestas en el conflicto. Así, la política exterior británica continúa alineándose con los esfuerzos de otras naciones occidentales y organismos internacionales que mantienen sanciones y brindan respaldo a Ucrania tanto en el ámbito diplomático como en la provisión de ayuda material.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, la guerra ha afectado drásticamente las condiciones de vida en Ucrania y sigue generando impactos en la seguridad, la economía y la estabilidad regional. El mensaje de Starmer en el aniversario del inicio de la guerra busca reafirmar un respaldo internacional sostenido y una cooperación continua hasta que Ucrania logre restaurar su soberanía y establecer un entorno pacífico en su territorio.

Temas Relacionados

Guerra en UcraniaKeir StarmerReino UnidoRusiaUcraniaVladimir PutinLondresMoscúApoyo internacionalCrisis humanitariaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Pediatra advierte de que el uso de pantallas en niños genera frustración, déficit de atención y de descanso

Especialistas alertan sobre el impacto negativo de los dispositivos electrónicos en menores, aconsejando limitar el tiempo de exposición, fomentar alternativas como actividad física y promover hábitos saludables para prevenir alteraciones en la atención, el sueño y el bienestar infantil

Infobae

Panasonic se alía con Skyworth para expandir sus televisores de gama alta en Europa

Panasonic se alía con Skyworth

La jueza pide a Adif que "se asbtenga de realizar cualquier operación" sobre las vías

La jueza pide a Adif

Mario Vaquerizo se pronuncia rotundo tras la agresión 'homófoba' a los Gemeliers: "A palabras necias oídos sordos"

El conocido artista expresó solidaridad con los hermanos Oviedo tras el ataque sufrido en Madrid, criticó a quienes dudan de su relación y afirmó que ni los insultos ni la violencia deben tener cabida en la sociedad, defendiendo la tolerancia

Mario Vaquerizo se pronuncia rotundo

Carlos Sainz: "A esta temporada le pido progreso"

Carlos Sainz: "A esta temporada