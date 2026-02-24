Senadores demócratas reclaman a Trump el reembolso de más de 148 millones de euros en aranceles con intereses

Los senadores Ron Wyden, Edward Markey y Jeanne Shaheen han señalado la urgencia de que las familias y pequeñas empresas reciban de manera prioritaria los reembolsos de los aranceles declarados ilegales, tras la decisión del Tribunal Supremo que invalidó estas medidas. De acuerdo con el comunicado divulgado por el Comité de Finanzas del Senado, la nueva iniciativa legislativa busca que el gobierno estadounidense devuelva a los afectados la totalidad del monto recaudado, incluyendo los intereses correspondientes.

Según reportó el medio original, un grupo de aproximadamente veinte senadores demócratas presentó en Estados Unidos una propuesta de ley que reclama a la administración encabezada por Donald Trump el reembolso íntegro de más de 148.000 millones de euros en aranceles aplicados de manera ilegal. Esta cifra corresponde a los ingresos obtenidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), que fueron recaudados tras la implementación de aranceles a productos procedentes de casi todos los países del mundo durante el mandato de Trump. La decisión del Tribunal Supremo, emitida el pasado viernes con seis votos a favor y tres en contra, declaró nulos estos gravámenes tras determinar que la norma utilizada no habilitaba al presidente a imponer aranceles recíprocos.

El texto presentado por los senadores, denominado “Ley de Reembolso Arancelario de 2026”, dispone que la devolución del dinero afecte a los importadores que pagaron estos aranceles, priorizando a pequeñas empresas y hogares sobre grandes corporaciones. Los responsables de la iniciativa subrayan que el objetivo es que quienes soportaron el peso directo de los impuestos arancelarios reciban el reembolso completo de forma expedita, según informó el medio fuente.

El senador Edward Markey puntualizó: “Son las familias trabajadoras y de clase media las que pagaron los impuestos arancelarios de Trump, y debemos asegurarnos de que recuperen su dinero, no las grandes corporaciones”. El proyecto de ley señala que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) será la encargada de gestionar los pagos, y estipula que esta entidad dispondrá de un límite de 180 días, contados desde la promulgación del texto, para completar todos los reembolsos.

La propuesta no solo exige la devolución total del dinero recaudado por los aranceles declarados ilegales, sino que también incluye el pago de intereses sobre las cantidades reembolsadas, según detalló el Comité de Finanzas del Senado. Además, la legislación contempla simplificar el proceso administrativo para los importadores afectados, con el fin de evitar trámites costosos y facilitar el acceso a estos fondos. CBP deberá además presentar informes mensuales ante los comités pertinentes del Congreso durante la ejecución de este proceso.

De acuerdo con lo publicado, la administración Trump recaudó aproximadamente 175.000 millones de dólares, equivalentes a cerca de 148.370 millones de euros, como resultado de la imposición de estos aranceles, lo que a su vez generó un alza en los impuestos sobre productos internacionales e impactó en los precios pagados por las familias estadounidenses, según puntualizó la iniciativa legislativa. La anulación de estos aranceles por parte del Tribunal Supremo ha generado una demanda de compensación inmediata a los sectores más afectados, en un contexto marcado por el debate sobre las competencias presidenciales y el alcance de la IEEPA.

El propio Donald Trump se refirió al posible fallo del Supremo antes de que se conociera la sentencia, describiéndolo como “un completo desastre” en caso de que resultara adverso a su administración y advirtiendo sobre la obligación que recaería en el gobierno federal para devolver miles de millones de dólares.

El grupo de senadores ha enfatizado la necesidad de que el gobierno dé prioridad a los hogares y pequeños importadores durante el proceso de devolución, con el objeto de mitigar los efectos económicos que estas políticas arancelarias han causado, reportó el medio fuente. Además, exigieron que la CBP mantenga una comunicación regular con el Congreso, remitiendo informes cada 30 días hasta la conclusión del procedimiento.

La demanda de reembolso se fundamenta en la declaración de ilegalidad de los aranceles tras la decisión judicial, que determinó que la IEEPA no confería al Ejecutivo la autoridad para imponer este tipo de gravámenes internacionales conocidos como recíprocos. El debate ahora se centra en la rapidez y eficacia con la que las autoridades federales podrán implementar la devolución de los recursos y restituirlos a quienes fueron afectados por estas disposiciones cuestionadas por el alto tribunal.

El aval de la nueva iniciativa por parte del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, junto a otros diecinueve miembros de la Cámara Alta, refuerza la presión sobre el gobierno para avanzar en la restitución de los fondos en el menor tiempo posible. El proyecto de ley también persigue minimizar obstáculos burocráticos para quienes buscan recuperar los pagos realizados durante la vigencia de estos aranceles, poniendo el foco en quienes poseen menor capacidad para asumir los costos derivados de procesos administrativos complejos.

Según especifica la iniciativa y destaca el comunicado citado, la devolución total, el pago de intereses y la atención prioritaria a los sectores más vulnerables constituyen los pilares de la respuesta exigida tras el fallo de la máxima autoridad judicial de Estados Unidos respecto a la legalidad de las tarifas impuestas por el expresidente Trump.