SATSE apela a las CCAA para garantizar unas plantillas enfermeras adecuadas y cumplir con el futuro Estatuto Marco

La futura creación de un Registro Estatal de Personal Estatutario se perfila como un instrumento central para la planificación y seguimiento de la dotación de personal en la sanidad pública, según informó el Sindicato de Enfermería (SATSE). Este registro permitirá contar con datos objetivos sobre la situación del empleo público en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y facilitará el control de la temporalidad, así como la coordinación y transparencia en las políticas de recursos humanos. El sindicato reclamó que la implementación del registro se lleve a cabo con rapidez una vez aprobada la nueva ley, para evitar que se repita el largo retraso que ha experimentado el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), que lleva más de doce años pendiente de finalización.

De acuerdo con la información publicada por SATSE, el sindicato apeló este lunes a las comunidades autónomas para solicitar un mayor compromiso en la aplicación de los avances contemplados en el anteproyecto de Ley de Estatuto Marco. SATSE afirmó que este proyecto normativo, acordado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos que participan en el Ámbito de Negociación, promueve una mayor implicación de los servicios autonómicos de salud en la planificación de los recursos humanos. El objetivo es poner fin a la precariedad laboral, el elevado nivel de temporalidad y la sobrecarga de trabajo que, según denuncian, afectan de manera estructural al sistema sanitario público. La organización sindical subrayó que estas mejoras no solo beneficiarán a los profesionales, sino también a los pacientes y usuarios de la sanidad pública.

El medio SATSE detalló que el anteproyecto introduce la obligación de que exista un conjunto mínimo de datos sobre el personal estatutario a disposición de las mesas sectoriales y del Ámbito de Negociación. Esta información permitiría a las organizaciones sindicales ejercer funciones de control objetivo sobre el empleo en el SNS. SATSE puntualizó que la disponibilidad de datos fiables y actualizados es una petición reiterada y representa, según sus palabras, un “caballo de batalla” para garantizar una planificación presente y futura adecuada. El sindicato señaló que la falta de transparencia en la entrega de datos por parte de algunas administraciones ha dificultado históricamente estos procesos y mantiene pendiente una gestión basada en información objetiva.

Además, según consignó SATSE, el Estatuto Marco establece de forma explícita el compromiso de las comunidades autónomas para comunicar regularmente los datos de sus profesionales sanitarios al Ministerio de Sanidad, facilitando así la integración al registro nacional. A juicio del sindicato, esta obligación aún constituye una tarea pendiente en diversas regiones, lo cual ha impactado sobre la capacidad para analizar correctamente las necesidades de personal y planificar políticas eficaces de recursos humanos. La comunicación fluida y sin dilaciones de esta información permitiría construir una radiografía precisa del sector sanitario público.

SATSE también destacó la importancia de que los planes de recursos humanos definidos en el anteproyecto se negocien en la mesa sectorial y se publiquen de manera periódica. Estos planes deben considerar “ratios adecuadas” de personal. La organización hizo referencia a la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre ratios de personal de enfermería, presentada en el Congreso de los Diputados, y expresó su confianza en que prospere su aprobación. Para la determinación de los puestos de difícil cobertura, los planes de ordenación deberán especificar los criterios pertinentes y remitir sus conclusiones a la Comisión de Recursos Humanos del SNS, encargada del análisis de estas necesidades.

Según indicó SATSE, la nueva ley insta a que en la mesa sectorial se negocien también las medidas necesarias para la programación de convocatorias periódicas de selección, promociones internas y movilidades, así como los ajustes derivados de cambios en la distribución o en las necesidades de personal asistencial. El sindicato remarcó que estos avances se han logrado gracias a la presión y propuestas realizadas en el marco del Ámbito de Negociación durante los últimos tres años. Advirtió que no deberían enfrentar obstáculos por parte de las consejerías encargadas de la planificación y gestión de los recursos humanos en las distintas comunidades autónomas.

El sindicato insistió en que la adecuada implantación de los nuevos mecanismos normativos será clave para terminar con los problemas de precariedad presentes en el sistema, al tiempo que garantizará mejores condiciones de trabajo y mayores estándares de transparencia. SATSE concluyó señalando que enfermeras, fisioterapeutas y demás personal sanitario constituyen el pilar fundamental del Sistema Nacional de Salud y reclamó a los gobiernos regionales que prioricen la dotación de recursos humanos y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la fase negociadora de la ley.