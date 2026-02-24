Putin advierte de posibles sabotajes a los gasoductos que conectan Rusia con Turquía

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo que los sabotajes recientes contra infraestructuras energéticas buscaban obstaculizar las negociaciones de paz con Ucrania y aumentar la inestabilidad en la región. Esto, según reportó la agencia estatal TASS, ocurrió durante la intervención de Putin ante la junta directiva del Servicio Federal de Seguridad (FSB), en la que también señaló un incremento en los ataques con motivaciones que, en sus palabras, pretenden frenar el proceso de diálogo entre Moscú y Kiev.

Putin enfatizó, según consignó TASS, que los gasoductos Turkish Stream y Blue Stream, encargados de transportar gas desde Rusia hacia Turquía a través del mar Negro, se encuentran bajo amenaza de sufrir sabotajes semejantes a los perpetrados contra los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022. El presidente ruso aseguró disponer de información que apunta a planes para atacar estas instalaciones subacuáticas, lo cual, bajo su perspectiva, tiene el propósito de derrumbar los avances logrados en la vía diplomática.

Según publicó la agencia TASS, Putin afirmó: "No pueden calmarse, no saben qué hacer para destruir este proceso pacífico". El mandatario responsabilizó por estos supuestos intentos de desestabilización a actores externos empeñados en evitar que el diálogo con Ucrania prospere. Además, acusó que, ante la imposibilidad de alcanzar una derrota estratégica de Rusia en combate, los adversarios optan por el terrorismo, tanto individual como colectivo.

Durante su exposición, detalló que los ataques contra infraestructuras críticas han crecido durante el último año y atribuyó la mayoría de estos incidentes a los servicios de inteligencia ucranianos y a agentes extranjeros. "La mayoría de ellos", afirmó, "tal y como se repite en los últimos años, son obra de los servicios ucranianos de Inteligencia y agentes extranjeros".

TASS recogió también que Putin advirtió sobre las intenciones de los contrarios a Rusia de llegar "al extremo" en su intento por derrotarla y afirmó que ese deseo persiste entre quienes buscan perjudicar a su país. Según el mandatario, los responsables de estos ataques "lo desean con todas sus fuerzas, no pueden vivir sin ello" y están dispuestos a emplear todos los medios disponibles para provocar a Rusia y frustrar cualquier avance hacia la solución pacífica del conflicto con Ucrania.

El discurso presidencial, publicado por TASS, se da en el contexto de persistentes tensiones sobre la seguridad energética en el mar Negro, después de que, en 2022, varias explosiones dañaran severamente los gasoductos Nord Stream, que llevaban gas ruso a Europa occidental. La situación de vulnerabilidad de los oleoductos submarinos y los reiterados incidentes han generado preocupación sobre la seguridad de las rutas energéticas clave que conectan a Rusia con múltiples mercados.

Putin remarcó en su intervención la necesidad de fortalecer la vigilancia y las capacidades defensivas de las infraestructuras energéticas frente a estas amenazas, mencionando que los intentos de sabotaje se insertan en una estrategia más amplia para debilitar a Rusia, tanto política como económicamente, con la intención de provocar un retroceso en el proceso de paz con Ucrania.

La agencia TASS indicó que, para el gobierno ruso, la protección de las instalaciones críticas en el mar Negro se ha convertido en una prioridad debido a la relevancia de los gasoductos Turkish Stream y Blue Stream en el suministro energético hacia Turquía y, desde allí, a otras regiones. Las declaraciones de Putin se producen en un escenario marcado por una escalada en la violencia y el empleo de tácticas que, según Moscú, sobrepasan el enfrentamiento directo e incluyen la guerra híbrida y el sabotaje a infraestructuras.

En el mismo discurso, Putin acusó a los enemigos de Rusia de recurrir a cualquier recurso para generar inestabilidad interna, asegurando que las amenazas a la infraestructura forman parte de un esfuerzo más amplio por menoscabar la posición internacional de Moscú. Según TASS, la preocupación expresada por el presidente ruso incluye tanto la seguridad energética como el desarrollo de cualquier aproximación diplomática en torno al conflicto con Ucrania. El mensaje final del líder ruso aludió a una advertencia clara hacia los potenciales responsables de futuros sabotajes, subrayando que Rusia responderá ante cualquier ataque dirigido a socavar el proceso de paz o a dañar sus intereses estratégicos en el mar Negro.