Pediatra advierte de que el uso de pantallas en niños genera frustración, déficit de atención y de descanso

Algunas familias han manifestado dificultades para regular el acceso de sus hijos a los dispositivos electrónicos, reconociendo una sensación de impotencia frente a la creciente presencia de pantallas en la vida diaria. En este contexto, el codirector del Departamento de Pediatría de la Clínica Universidad de Navarra, José Manuel Moreno, destacó la necesidad de que tanto padres como hijos asuman de manera conjunta la responsabilidad de limitar el uso de móviles y tabletas en el ámbito familiar. Según informó el medio, las pautas establecidas por las sociedades científicas señalan que el uso de dispositivos electrónicos en menores debe restringirse desde los primeros años de vida, ya que está asociado con alteraciones en la atención, el sueño y el bienestar general de la infancia.

De acuerdo con lo publicado, Moreno sostiene que la exposición temprana a pantallas afecta el comportamiento infantil y contribuye al aumento de la frustración, así como a la reducción de la calidad del descanso y las capacidades de concentración. El especialista explicó que, aunque existen múltiples causas que pueden provocar estos síntomas, el empleo frecuente de dispositivos electrónicos representa un factor lo suficientemente relevante para motivar cambios en los hábitos familiares. Por ello, hizo hincapié en la importancia de establecer límites de forma propositiva y mediante el ejemplo, ya que los menores tienden a reproducir las conductas observadas en sus progenitores.

En cuanto a las recomendaciones avaladas por las principales sociedades científicas, el medio reportó que ningún niño menor de dos años debería estar expuesto a dispositivos electrónicos. Para aquellos que se sitúan entre los dos y seis años, se sugiere un tiempo muy acotado e idealmente siempre bajo la supervisión de un adulto. En mayores de seis años, la propuesta se orienta a un uso razonable que nunca supere las dos horas diarias.

Moreno, durante el videopódcast ‘Saber es salud’, pidió a las familias fomentar otras alternativas como el juego tradicional y la actividad física, con el fin de ofrecer opciones que favorecen el desarrollo saludable y disminuyen la dependencia de las pantallas. Según detalló la fuente, integrar estas actividades en la vida cotidiana de los menores contribuye no solo a alejar a los niños de prácticas sedentarias, sino también a fortalecer sus vínculos familiares y sociales.

El pediatra además subrayó la relevancia de adquirir hábitos saludables desde edades tempranas, abarcando tanto la alimentación como el ejercicio físico y la calidad del descanso. De acuerdo con la información publicada, un consumo equilibrado y la promoción de la actividad física regular se relacionan con una menor incidencia de consultas médicas en la infancia. Moreno insistió en la necesidad de velar por estas rutinas incluso desde el embarazo y advirtió sobre los riesgos de introducir productos ultraprocesados en la dieta familiar, aun cuando el niño no manifieste sobrepeso durante la infancia.

Respecto al sueño, el especialista recomendó aplicar rutinas previas a la hora de dormir que incluyan la desconexión total de dispositivos electrónicos al menos dos horas antes de acostarse. Según explicó y recogió el medio, la luz generada por las pantallas no favorece el proceso hormonal necesario para un sueño reparador y, por el contrario, estimula la alerta cerebral, dificultando la conciliación del descanso. Moreno apuntó, además, que los móviles y tabletas no deberían permanecer en las habitaciones de los menores, independientemente de los contenidos que se consuman.

En relación con el entorno familiar, Moreno recalcó que la limitación en el uso de pantallas debe aplicarse de manera homogénea, incluyendo también a los adultos, quienes funcionan como modelo para los niños. A su vez, el pediatra señaló que la alimentación saludable, el ejercicio habitual y el establecimiento de rutinas de descanso adaptadas desde edades tempranas constituyen las principales herramientas para promover el bienestar infantil y prevenir las consecuencias negativas asociadas al uso excesivo de dispositivos electrónicos, según consignó el medio.

El análisis de la información publicada da cuenta de la necesidad de que las familias asuman un papel activo en la regulación del acceso a las pantallas, combinando la aplicación de límites claros, el desarrollo de hábitos saludables y la búsqueda de alternativas lúdicas y deportivas. Todo ello, en línea con las indicaciones derivadas de la experiencia clínica y de las recomendaciones de las entidades pediátricas consultadas por el medio.