Ortega Cano muestra su lado más divertido cantando y bailando con unos fans en plena calle

Durante la reciente celebración de un concierto de Los Chunguitos en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, José Ortega Cano generó atención al interactuar directamente con un grupo de seguidores en la vía pública y mostrar su vitalidad a los 72 años. De acuerdo con la información difundida por el medio fuente, tras finalizar el evento fue ovacionado y aplaudido por varios asistentes y, en ese contexto, se animó a cantar el conocido tema “A tu vera” mientras acompañaba su interpretación con pasos de baile. Este episodio, ocurrido frente a numerosos testigos y cámaras, evidenció una faceta espontánea y próxima del veterano torero.

Según publicó la fuente, Ortega Cano aprovechó el momento para hacer una muestra de entusiasmo personal y lanzó frases como “Estoy físicamente fenomenal, disfrutando, disfrutando de todo”, transmitiendo optimismo ante la mirada expectante de sus seguidores. Al abrirse la chaqueta en público, manifestó seguridad sobre su estado físico, diciendo: “Me veo estupendo, de verdad, de físico”. Esta reacción, sumada a su actitud pública, fue reflejo de lo que la fuente describió como una etapa de bienestar en su vida.

El medio detalló que esta aparición coincide con una etapa especial para Ortega Cano tras su separación de Ana María Aldón a finales de 2022. El viudo de Rocío Jurado se encuentra ahora disfrutando de su soltería y mostrando una actitud abierta en eventos públicos, lo que ha sido interpretado como una señal de adaptación positiva después de su polémica ruptura. La fuente remarcó, además, que Ortega Cano ya había demostrado su carácter animado en otros eventos familiares, como el reciente 30 cumpleaños de su hija Gloria Camila, donde bailó sevillanas con ella frente a los invitados.

Tal como consignó el medio fuente, la hija del torero, Gloria Camila, también atraviesa un periodo personal de estabilidad. La joven acaba de anunciar su reconciliación con Álvaro García, tras un conocido episodio de inestabilidad sentimental en el que se vio envuelta con Manuel Cortés. Gloria confirmó que actualmente se siente “estupendamente”, información que remarcó durante la misma jornada en la que su padre acaparaba la atención de los aficionados por su actitud.

En ese contexto, la participación pública de Ortega Cano, acompañado por el respaldo de su hermana Mari Carmen Ortega Cano, fue percibida como una celebración de su estado presente. El medio relató que la interacción espontánea con los fans reforzó la percepción de su cercanía y capacidad para disfrutar de los encuentros con el público, incluso en circunstancias improvisadas.

Todo el episodio se desarrolló en un ambiente de entusiasmo, con la presencia de seguidores que no dudaron en acompañar al torero tanto en el canto como en los aplausos tras la actuación musical. La fuente original subrayó la naturalidad y apertura del acto, destacando que manifestó ante los presentes sentirse renovado y satisfecho consigo mismo pese a los cambios recientes en su entorno personal.

Esta demostración pública de vitalidad y optimismo sirvió además para subrayar la continuidad de Ortega Cano como figura relevante en el ámbito social y cultural, manteniendo su conexión tanto con el mundo del espectáculo como con su círculo familiar, aspecto que evidencian los acontecimientos recientes vinculados a sus hijos y su entorno cercano.