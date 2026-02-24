Microsoft amplía las capacidades de su nube soberana para operar los modelos de IA en entornos desconectados

El lanzamiento de Foundry Local con soporte para grandes modelos de inteligencia artificial en entornos completamente aislados se presenta como uno de los principales anuncios recientes de Microsoft. Este desarrollo incluye funciones avanzadas de infraestructura y permite a las organizaciones incorporar tecnología de inteligencia artificial en ámbitos soberanos, donde los sistemas permanecen totalmente separados de internet. Según detalló Microsoft en un comunicado, esta oferta forma parte de la actualización de su servicio Sovereign Cloud, específicamente dirigido a gobiernos y empresas que gestionan instalaciones críticas o trabajan bajo regulaciones estrictas, con el objetivo de reforzar la seguridad y la autonomía operativa.

Microsoft Sovereign Cloud, según informó la compañía, proporciona una serie de herramientas que habilitan a organizaciones a mantener la continuidad operativa y el control local sobre sus sistemas, independientemente de la disponibilidad de conexión a la nube. Tal como publicó Microsoft, la nueva actualización incorpora soluciones capaces de responder tanto ante conectividad permanente como intermitente o completamente ausente. Entre las opciones disponibles figura Azure Local en modo desconectado, herramienta que permite manejar infraestructuras críticas utilizando la gobernanza y las políticas de seguridad de Azure sin requerir acceso a la nube pública. Esto facilita a los operadores mantener el control total sobre sus activos tecnológicos y datos en cualquier circunstancia de conectividad.

La oferta también incluye Microsoft 365 Local en modo desconectado. Según consignó el comunicado de la empresa, esta solución admite la ejecución de cargas de trabajo esenciales para la productividad, como Exchange Server, SharePoint Server y Skype for Business Server, dentro de un entorno cerrado bajo el control directo del cliente y apoyado en Azure Local. Ello implica que las organizaciones pueden mantener operaciones esenciales, como el correo electrónico corporativo, la gestión documental y las comunicaciones internas, aun en escenarios sin acceso externo, alineándose con los requerimientos normativos de sectores sensibles.

La compañía de Redmond reportó que estas capacidades apuntan a responder a las necesidades específicas de organismos gubernamentales y sectores privados sujetos a regulaciones estrictas, así como a proteger infraestructuras de carácter crítico. Microsoft recalcó mediante su nota de prensa que estas soluciones están diseñadas para ofrecer una experiencia local, sustentada en la infraestructura de Azure Local y el conjunto de cargas de trabajo de Microsoft 365 Local, lo que contribuye a fortalecer la resiliencia operativa ante cualquier evento que afecte la conectividad.

Por otra parte, Microsoft enfatizó que sus soluciones garantizan que el almacenamiento, procesamiento y gestión de datos sigan los lineamientos y marcos regulatorios propios de cada jurisdicción, lo que resulta especialmente relevante en ámbitos donde la soberanía y la privacidad de la información son prioritarias. La compañía destacó que su propuesta busca dotar a las organizaciones de medios tecnológicos para mantener la autonomía sobre su infraestructura de inteligencia artificial y las herramientas de productividad, tanto en condiciones regulares como en situaciones de desconexión total de la nube pública o de internet.

El medio Microsoft detalló que las nuevas funciones incorporadas permiten a las instituciones desplegar grandes modelos de inteligencia artificial y administrar sistemas avanzados sin sacrificar los estándares de seguridad exigidos en sus sectores. El enfoque principal de estas soluciones recae en garantizar la protección y operatividad de los servicios, así como en fomentar la autogestión dentro de los perímetros definidos por cada cliente. Microsoft 365 Local y Azure Local en modo desconectado, además de ofrecer independencia tecnológica, fortalecen la capacidad de reacción ante contingencias y evitan la exposición a riesgos asociados a la conectividad exterior.

La integración de funciones avanzadas de infraestructura y soporte para inteligencia artificial en entornos soberanos refuerza la posición de Microsoft como proveedor de servicios adaptados a organizaciones con altos requerimientos de seguridad y gobernanza. Según publicó la compañía, estas novedades ya se encuentran activas y disponibles para clientes que demanden soluciones ajustadas a entornos críticos, consolidando su estrategia de brindar servicios resilientes y autónomos en escenarios de desconexión, así como en entornos donde la amenaza a la continuidad operativa es una preocupación constante.