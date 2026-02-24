Más de la mitad de los españoles utiliza agregadores para planificar sus viajes en tren, según Trainline

Un notable crecimiento en el uso de plataformas digitales para la compra de billetes de tren en España se refleja en el dato de que el 22% de las ventas de estos billetes se canalizó a través de agregadores digitales en 2024, cifra que representa 10,9 millones de billetes y un aumento del 242% en comparación con 2019, cuando estos servicios sumaban apenas 3,2 millones de operaciones. Según el informe que Trainline, la plataforma británica de reservas de tren y autobús, encargó a Appinio, este salto cuantitativo pone de relieve el cambio en los hábitos de planificación y adquisición de viajes ferroviarios entre los usuarios españoles.

El informe, del que se hace eco Trainline, detalla que un 52% de los encuestados en España declaró utilizar agregadores en algún momento del proceso de compra de billetes. Además, el 95% manifestó que considera esencial gestionar todo lo relacionado con su trayecto, desde la compra hasta posibles cambios, incidencias y atención al cliente, a través de una única plataforma digital. Esta preferencia por la concentración de servicios apunta a una demanda por mayor simplicidad y eficiencia en la experiencia de usuario, según consignó el mismo informe.

Los datos aportados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y referidos por Trainline muestran la consolidación de las plataformas de venta independientes en el ámbito del transporte ferroviario. Ante un entorno donde la liberalización ha diversificado la oferta de operadores, el 34% de los viajeros opta por comparar precios y horarios dentro de una sola plataforma, mientras que casi uno de cada cuatro admite consultar varias páginas de operadores para obtener la mejor opción. El 61% de quienes usan estas plataformas sostiene que estas herramientas facilitan la elección del tren frente a alternativas como el coche o el avión, lo que muestra el peso de la digitalización en la promoción del transporte ferroviario.

El estudio encargado por Trainline también explora las motivaciones futuras de los usuarios. El 54% sitúa el precio como el principal factor para decantarse por el tren, seguido por la disponibilidad de conexiones directas y la opción de combinar servicios de distintos operadores en un mismo trayecto. En relación con las nuevas políticas de movilidad, el Abono Único, vigente desde el 19 de enero, emerge como un incentivo destacado: el 82% de los encuestados señaló que esta medida les animaría a usar el tren con mayor frecuencia y a disminuir el empleo del coche en sus desplazamientos habituales.

Respecto a los elementos más valorados del Abono Único, el 32% subraya la inclusión del transporte urbano dentro de la iniciativa, mientras que el 28% centra su atención en el ahorro económico que representa. Según reportó Trainline, estos factores apuntan a cambios en las pautas de movilidad urbana y metropolitana en España.

El contexto actual del sector ferroviario en España se caracteriza por una competencia creciente y una oferta de trayectos cada vez más amplia. En este escenario, Guillermo Serrano, director de Relaciones Gubernamentales de Trainline, remarcó la importancia de las plataformas independientes al afirmar: “La liberalización del tren ha transformado el mercado español, pero la capa digital que conecta a los pasajeros con el sistema aún requiere un marco de gobernanza claro y equilibrado. Las plataformas independientes de venta de billetes desempeñan un papel estructural a la hora de facilitar la comprensión, la comparación y el acceso al ferrocarril, ayudando a los pasajeros a navegar por un ecosistema cada vez más complejo”, según citó precisamente Trainline.

La investigación impulsada por Trainline y realizada en colaboración con Appinio, se desarrolló a partir de una muestra representativa de 1.000 personas de distintas regiones del país, con edades comprendidas entre 18 y 65 años y diversos niveles de ingresos, durante los días 3 y 4 de febrero de 2026. Esta metodología buscó obtener una visión completa y detallada sobre las actitudes y expectativas de los usuarios ferroviarios.

A partir de este estudio, según comunicó el medio Trainline, se ratifica la tendencia de crecimiento de las plataformas digitales en la movilidad ferroviaria española. La preferencia por la integración de servicios, la comparación sencilla entre distintas opciones y el impacto de medidas como el Abono Único inciden directamente en la forma en que la ciudadanía organiza y prioriza sus desplazamientos por tren dentro del país.