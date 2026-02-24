Mamdani anima en español a familias neoyorquinas a apuntar a hijos a preescolar gratuito

Agencias

Nueva York, 24 feb (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, animó este martes a las familias neoyorquinas, en un divertido vídeo en español, a inscribir a sus hijos que este 2026 cumplan 3 o 4 años en los cursos no obligatorios de preescolar (3-K o Pre-K), todos ellos gratuitos.

"Si aún no se ha registrado, ahora es el momento. Sin importar el idioma que hable, su estatus migratorio o código postal, hay un asiento esperando a su hijo. Los programas son gratuitos", explicó Mamdani en un vídeo en el que habló íntegramente en español acompañado de la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.

Ambos políticos recordaron que las familias pueden apuntar a sus hijos que cumplan 3 o 4 años este 2026 en preescolar (3-K o Pre-K) antes de este viernes 27 de febrero, día en el que finaliza el plazo de inscripción para el curso escolar 2026-27.

"Mi español... no es el mejor", empezó Mamdani. "No te preocupes, alcalde", respondió Ocasio-Cortez, ambos entre sonrisas y en un tono relajado.

Una de las prioridades de campaña de Mamdani fue ampliar el acceso a cuidado infantil y educación temprana gratuita para las familias de Nueva York.

"Durante mucho tiempo, las familias de la ciudad de Nueva York han sufrido una profunda ruina financiera por el costo del cuidado de sus hijos, pagando hasta 26.000 dólares por niño cada año. Eso no es sostenible, no es justo y no es inevitable".

Los servicios telefónicos para registrar a los hijos están disponibles en más de 200 idiomas, y las solicitudes en línea, en 13 lenguas. "Ninguna familia debe ser excluida solo por su idioma", señaló Ocasio-Cortez.

Una de estas 13 lenguas disponibles en línea es el español, mientras que las otras son el inglés, albanés, árabe, bengalí, chino, criollo haitiano, francés, coreano, ruso, ucraniano, urdu y uzbeko.

Tras el anuncio íntegramente en español, la representante demócrata felicitó a Mamdani por su pronunciación y chocaron de manos. EFE

