La Xunta anuncia la construcción de 63 nuevas viviendas públicas en la avenida de Uruguay, en Pontevedra

La Xunta de Galicia proyecta la construcción de un mínimo de 63 nuevas viviendas de promoción pública en la avenida de Uruguay, en la ciudad de Pontevedra. Así lo ha anunciado este martes la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante una visita a los terrenos situados frente al Club Naval, actualmente ocupados por el Parque de Maquinaria de la Axencia Galega de Infraestruturas y cuya titularidad comparten el Estado y la administración autonómica.

Según ha explicado la conselleira, la parcela está calificada como apta para uso residencial colectivo y aproximadamente un 25% de su superficie pertenece al Estado. Así, la Xunta ha solicitado al Ministerio competente la cesión del 100% del suelo.

"Si nos ceden el 100% habilitaremos el 100%; sino, procederemos a la segregación para construir al menos 63 viviendas", ha señalado la titular de Vivenda, quien ha añadido que la división de la parcela ya está realizada a nivel catastral.

Martínez Allegue ha subrayado que la actuación se ajustará al planeamiento urbanístico vigente y que las edificaciones no superarán las cuatro alturas más bajo cubierta, sin alcanzar la altura de los inmuebles colindantes.

Estas viviendas se sumarán a las que la Xunta ya ejecuta en el barrio de Valdecorvos, en suelos de titularidad autonómica y en parcelas cedidas por el Ayuntamiento, así como a las previstas en el ámbito de San Mauro.

En relación con este último, la Xunta ha dado luz verde ambiental al Proyecto de Interés Autonómico (PIA) del sector B-5 Este-Estrada de San Mauro. El Instituto Galego da Vivenda e Solo prevé urbanizar más de 20 hectáreas en el sureste de la ciudad para posibilitar la construcción de más de 2.000 viviendas, en su mayoría de protección pública.

El informe ambiental estratégico, emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y pendiente de publicación en el Diario Oficial de Galicia, concluye que no se prevén efectos adversos significativos derivados del proyecto.

No obstante, establece condicionantes relativos a la protección del patrimonio cultural, la integración paisajística, la conservación de los cauces fluviales, el saneamiento y abastecimiento de agua, así como la realización de estudios sobre tráfico, movilidad y niveles de ruido en la zona.