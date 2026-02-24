La SEEN cree que la previsión del 37% de tasa de obesidad en España para 2035 puede quedar "por debajo de la realidad"

Las últimas proyecciones señalan que el estigma afecta al 88 por ciento de las personas con obesidad en España y que la forma en la que se emplea el lenguaje influye directamente tanto en la percepción pública como en la experiencia de estos pacientes. Desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) se está promoviendo la elaboración de un documento destinado a orientar sobre el uso de lenguaje respetuoso al referirse a quienes viven con obesidad y a personas con otras patologías endocrinas. Este esfuerzo, según detalló el medio, responde a la necesidad de disminuir el trato discriminatorio en distintos ámbitos, incluido el sanitario, al tiempo que acompaña la publicación de una nueva edición de la guía ‘Abordaje de la obesidad en el adulto’.

Según informó la SEEN, las previsiones de prevalencia de obesidad para el año 2035, que estiman alcanzar el 37 por ciento de la población adulta, podrían no captar la verdadera magnitud del problema. Durante una jornada formativa para periodistas celebrada en Madrid, el doctor Javier Salvador, integrante del Grupo de Estigma y Desigualdad de la SEEN, señaló que las proyecciones previas acerca del crecimiento de la obesidad suelen quedarse cortas, y que la tendencia indica la posibilidad de un porcentaje aún mayor de personas afectadas durante los próximos años. Salvador recordó que, según datos aportados en 2023 por la Federación Mundial de Obesidad, esta enfermedad no es susceptible de curación definitiva aunque puede controlarse con intervenciones adecuadas. Añadió que a la obesidad se le asocian más de 200 complicaciones, destacando entre ellas la persistente estigmatización social.

“El estigma sigue creciendo”, afirmó Salvador en declaraciones recogidas por el medio. El especialista subrayó que es erróneo atribuir la enfermedad a un problema de actitud o falta de voluntad, y remarcó que la evidencia científica demuestra la falsedad de ese prejuicio. Los pacientes, según publicó el medio, no solo enfrentan retos clínicos sino también discriminación y marginación en diferentes esferas como el entorno laboral, la vida familiar, la etapa escolar y durante la atención médica. Salvador explicó que la obesidad presenta una etiología multifactorial donde intervienen factores genéticos significativos junto con el ambiente, al que describió como “obesogénico”, también enfatizando la responsabilidad de los medios de comunicación en el tratamiento informativo y visual sobre el tema.

El presidente del Foro Español de Pacientes (FEP), Andoni Lorenzo, expuso ante los medios que la estigmatización repercute negativamente incluso en el acceso a la atención sanitaria. Muchos afectados, sostuvo, conviven con la enfermedad y un fuerte sentido de culpa, lo que puede empeorar el cuadro clínico. Lorenzo puntualizó la importancia de desterrar términos que asocien la obesidad con epidemias o culpa individual, ya que contribuyen a la percepción negativa de los pacientes. Según sus declaraciones recogidas por el medio, casi la mitad de los españoles actualmente presenta sobrepeso, y desde 1987 la prevalencia de obesidad se ha duplicado. Además, existe una distribución desigual de la enfermedad según el nivel educativo y la renta, afectando más a personas con menos recursos.

De acuerdo con la visión de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), permanece una alta incidencia infantil: alrededor del 40 por ciento de los niños y niñas en España presentan exceso de peso, y el 15 por ciento se encuentra en situación de obesidad. Los datos esgrimidos por la organización indican que el 80 por ciento de los menores consume habitualmente alimentos poco saludables, lo que contribuye al desarrollo prematuro de la enfermedad. Reportó el medio que estas tendencias entre la población infantil y los grupos vulnerables exigen una respuesta eficaz desde las políticas públicas.

Graziella Almendral, presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), manifestó durante el encuentro la importancia de que los profesionales de los medios se renueven en el abordaje de la obesidad, puesto que el estigma acarrea repercusiones directas sobre el bienestar de quienes la padecen. Explicó que un uso poco cuidadoso del lenguaje puede generar perjuicio sin intención consciente, y apeló a utilizar términos que transmitan rigor, precisión y respeto. Esta posición, según consignó el medio, se inscribe en la recomendación general de las organizaciones implicadas para transformar la narrativa pública sobre la obesidad.

El doctor Javier Salvador insistió en la necesidad de “criticar el estigma” y de eliminar barreras que dificulten la aplicación efectiva de tratamientos. Señaló que la discriminación contribuye al desarrollo de problemas psiquiátricos en la población con obesidad. Por esa razón, desde la SEEN se demanda el impulso de políticas sanitarias que permitan tratar la enfermedad de forma adecuada y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Salvador subrayó que la intervención médica y psicosocial puede propiciar que muchas personas logren controlar la enfermedad y acceder a niveles satisfactorios de bienestar.

Este abordaje multidimensional de la obesidad, según informa el medio, pone de relieve la urgencia de combatir no solo las complicaciones físicas, sino también las barreras sociales que complican la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad cuya prevalencia no solo crece sino que, de acuerdo con las últimas estimaciones, podría superar ampliamente las cifras hasta ahora manejadas.