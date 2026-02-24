La Fiscalía del TPI afirma que la guerra contra las drogas de Duterte tenía como objetivo personas pobres

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha afirmado este martes que la guerra contra las drogas impulsada por el expresidente filipino Rodrigo Duterte, que se encuentra detenido en La Haya acusado de crímenes contra la humanidad, tenía como objetivo personas con bajos ingresos económicos.

El fiscal Edward Jeremy ha señalado que durante el segundo día de audiencias previas al juicio, en las que se ha procedido a la lectura de cargos contra Duterte, que no ha estado presente, se ha podido establecer que entre las miles de víctimas del citado operativo militar puesto en marcha en Filipinas cuando era presidente había menores de edad.

Jeremy ha explicado que los operativos respondían a las órdenes directas de Duterte, un extremo que ha sido totalmente rechazado por los abogados del expresidente. Así, ha recordado la existencia de varios casos relevantes, como el del exalcalde de Albuera (en la isla de Leyte) Rolando Espinosa, que se encontraba en la lista de narcotraficantes del Gobierno.

"A pesar de encontrarse completamente rodeado por agentes de la Policía, acabó muerto, como pedía Duterte", ha explicado, según declaraciones recogidas por el diario 'The Philippine Star'. "Duterte no solo tenía objetivos políticos, también iba tras los pobres", ha añadido.

En este sentido, ha hablado de un "patrón claro" durante las operaciones: "si un sospechoso aparecía en la lista de la Policía luego era hallado muerto con un arma cerca para que pareciera que había abierto fuego contra los agentes". Jemery ha aclarado que había informes que eran un simple "copia y pega" y que apuntaban a personas de bajos recursos.

Asimismo, ha alertado de que en algunos de los vídeos difundidos aparecía Duterte abogando por "matar a niños" en caso de que se vieran implicados en casos de drogodependencia o narcotráfico. "Es importante pararse aquí y entender lo que estamos escuchando. Este es el presidente de Filipinas, se está dirigiendo directamente a una multitud y les está pidiendo que maten a un niño simplemente por tener una adicción", ha añadido.

La investigación del TPI se basa en una denuncia presentada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas de la "guerra contra las drogas" de Duterte. El propio expresidente retiró unilateralmente a Filipinas del TPI en 2019 en respuesta a las críticas de La Haya.