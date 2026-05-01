Los pasajeros del primer vuelo directo a EE.UU.: "Venezuela no se siente tan lejos"

Hugo Barcia

Miami (EE.UU.), 30 abr (EFE).- Los pasajeros del primer vuelo comercial directo de Venezuela a Estados Unidos expresaron este jueves su alegría a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, donde destacaron que la reapertura de esta ruta después de siete años "hace que Venezuela no se sienta tan lejos".

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"Esto hace sentirse en casa mucho más cerca. Hace que Venezuela no se sienta tan lejos de este país. Eso agiliza mucho, que podamos venir más seguido a visitar (a) la familia", dijo a los medios Paul Pratto, quien tomó este vuelo para disfrutar de una semana de vacaciones en Miami.

El avión, operado por American Airlines, aterrizó en Miami pasadas las 18:00 hora local (22:00 GMT) tras poco más de tres horas desde su despegue de Caracas a las 14:59 (18:59 GMT).

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Horas antes, esa misma aeronave había sido la primera en conectar ambas ciudades desde que EEUU suspendió los vuelos comerciales directos entre los dos países en 2019, en medio de las tensiones entre los gobiernos del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien estaba en su primer mandato (2017-2021).

Pratto, ciudadano estadounidense que trabaja en Venezuela, explicó que hasta hoy la ruta que hacía con su familia para viajar a Miami les llevaba todo el día, e incluía escalas en Colombia o Panamá.

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Y destacó que era la primera vez que su hijo, de casi cinco años, pudo viajar de forma directa: "Cuando estábamos aterrizando no lo podía creer", indicó.

A Jaisa Febres, otra pasajera, este vuelo le permitió reunirse con su esposo, quien acudió a esperarle a la salida con unas flores que le entregó antes de un fuerte abrazo.

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"Fue emocionante, súper rápido y súper eficiente todo", dijo la mujer, que vive en Caracas pero acude con asiduidad a Florida para trabajar en un negocio de barcos de lujo.

Indira Marcano, también turista, resaltó la casualidad de que ella también viajó en uno de los últimos vuelos directos entre EE.UU. y Caracas antes de la suspensión de la ruta en 2019, y señaló que la reanudación "ha sido un avance bien grande" para quienes, como ella, tienen familia en Estados Unidos.

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"Gracias a Dios ya por lo menos Venezuela va avanzando un poco más y nos estamos uniendo", concluyó esta madre que venía a visitar a su hija, estudiante en Washington D.C.

Una situación similar a la de Tania Guerrero, quien viajó a Miami para acudir a la graduación de instituto de su nieta, que estaba en el aeropuerto para darle la bienvenida.

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"La salida fue espectacular; estuvo muy bien celebrado allá", afirmó, antes de agradecer que ambos países vayan acercándose progresivamente.

El ambiente en el Aeropuerto Internacional de Miami para recibir a los pasajeros procedentes de Venezuela fue, sin embargo, menos festivo que por la mañana, cuando se repartieron tequeños y hubo globos amarillos, azules y rojos con la bandera del país sudamericano.

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Además, el costo de los billetes para estos vuelos superaba los 2.000 dólares, lo que supuso un filtro de entrada considerable. Ese precio se reduce a un poco más de 1.000 dólares en mayo.

La ruta tendrá una frecuencia diaria entre los aeropuertos de Miami, hogar de la diáspora venezolana en EE.UU., y Caracas, hasta el 20 de mayo, y aumentará a dos vuelos al día desde el 21 de mayo, según informó la aerolínea estadounidense.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, levantó el veto a los vuelos directos con Venezuela después de que Washington y Caracas acercaran posiciones tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro por militares estadounidenses el pasado 3 de enero, y le sustituyera como presidente encargada la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

No obstante, el Departamento de Estado de EE.UU. mantiene en nivel 3 la alerta para los estadounidenses que deseen viajar a Venezuela, a los que pide "reconsiderar viajar a Venezuela" por el riesgo de "crimen, secuestro, terrorismo y una infraestructura de salud deficiente". EFE

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