La ESA cambia el sistema de alertas por impactos de asteroides: Llamadas de voz instantáneas sustituyen a los emails

El sistema encargado de vigilar objetos cercanos a la Tierra en la Agencia Espacial Europea activó recientemente alertas por voz en menos de cinco minutos tras detectar dos predicciones de impacto con alta probabilidad, de acuerdo con la información compartida por Infobip y consignada por diversos medios. Esta reacción inmediata permitió recopilar datos científicos en tiempo oportuno, a pesar de que los objetos monitoreados presentaban dimensiones menores y no generaron daños, según detalló la compañía colaboradora.

Tal como informó Infobip, la Agencia Espacial Europea (ESA) reemplazó el tradicional envío de alertas por correo electrónico, que dependía de la disponibilidad de los destinatarios, por un sistema que utiliza llamadas de voz automáticas. Este cambio se implementó mediante la integración de tecnologías de comunicación en la nube, específicamente la solución Voice API aportada por Infobip, con el sistema Meerkat Asteroid Guard, responsable de analizar y rastrear objetos espaciales considerados potencialmente peligrosos.

La alianza busca fortalecer los procedimientos de notificación en la ESA ante amenazas de impacto de asteroides. Según publicó Infobip, el personal técnico de la agencia puede recibir avisos operativos durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que elimina la dependencia de que los miembros del equipo estén frente a un dispositivo o conectados a su bandeja de entrada. Esta capacidad resulta especialmente relevante en el contexto de los objetos cercanos a la Tierra, o NEO por sus siglas en inglés, cuya vigilancia implica plazos muy ajustados y requiere respuestas rápidas para evaluar riesgos y definir acciones, según detalló la plataforma de comunicaciones.

La ESA tiene la misión de identificar y catalogar todos los asteroides que puedan representar un peligro para el planeta y analizar sus trayectorias, características físicas y posibles efectos en caso de impacto. El antecedente del asteroide que provocó una masiva extinción hace 65 millones de años subraya la relevancia de estos protocolos de detección y alerta temprana, recuerda Infobip. Las notificaciones de correo electrónico, anteriormente utilizadas, no garantizaban una comunicación inmediata y podían retrasar la respuesta ante situaciones críticas, lo cual motivó la búsqueda de una alternativa más eficiente.

Tras una fase de pruebas en la que la mensajería por voz consiguió funcionar en el 100% de los casos aplicables, la ESA validó la eficacia del sistema para mejorar la rapidez en la activación de alertas. Los responsables afirman que se recortaron los tiempos de aviso a menos de cinco minutos en escenarios de predicción de impacto, optimizando la obtención y transmisión de información clave sobre los objetos en riesgo de colisión.

El responsable de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, Richard Moissl, señaló que esta cooperación posibilitó una “respuesta más rápida y eficaz ante impactos inminentes de asteroides y asegura la recopilación de datos críticos para comprender mejor estas amenazas naturales.” Moissl recalcó la mejora nítida en los tiempos de reacción y la capacidad para estudiar eventos relacionados con objetos espaciales.

Según destacó Infobip, esta colaboración representa una mejora sustancial en los procedimientos de coordinación y reacción ante emergencias astronómicas, gracias a la emisión de alertas instantáneas que, a juicio de la tecnológica, permiten una toma de decisiones más ágil durante el seguimiento de trayectorias de asteroides. La implementación de esta tecnología refuerza la capacidad de la ESA para enfrentarse a plazos acotados y escenarios de riesgo, aportando mayor seguridad y eficiencia a la vigilancia del entorno espacial de la Tierra.