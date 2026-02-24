Irán advierte de que "dará una lección inolvidable al enemigo" en caso de "una guerra impuesta"

En coordinación con la realización de ejercicios militares por parte de la Guardia Revolucionaria en la costa sur de Irán, que involucraron el despliegue de misiles, drones, artillería y fuerzas especiales, el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadé, declaró que la República Islámica responderá con una "lección inolvidable al enemigo" en caso de enfrentar una “guerra impuesta”. Esta advertencia se produce tras la sugerencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de realizar un “ataque limitado” si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní no avanzan de forma significativa, según reportó la cadena de televisión pública iraní IRIB.

De acuerdo con las declaraciones de Nasirzadé recogidas por IRIB, “la República Islámica no busca una guerra, pero si hay una guerra impuesta sobre el país, se defenderá con fuerza y dará a sus enemigos una lección inolvidable”. Este mensaje coincide con un incremento de actividades militares iraníes en respuesta a la agudización de las tensiones derivadas de las amenazas estadounidenses, como detalló el medio IRIB.

El medio explicó que la presencia militar ampliada de la Guardia Revolucionaria en regiones estratégicas del sur forma parte de la respuesta iraní a la perspectiva de nuevas acciones militares por parte de Washington. El Gobierno de Irán remarcó el lunes que cualquier ofensiva, incluso una calificada como “limitada” por Estados Unidos, sería considerada como “un acto de agresión” y provocaría una reacción militar “decisiva”. Estas advertencias surgen en el marco del endurecimiento del diálogo entre ambos países, que mantiene al resto de la comunidad internacional en alerta respecto al posible desenlace de la crisis.

China, a través de su portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, instó públicamente a las partes involucradas a ejercer “contención” para evitar una escalada en la región. “Pedimos a las partes que resuelvan sus diferencias a través del diálogo. Un aumento de las tensiones en Oriente Próximo no va en favor de los intereses de nadie”, afirmó Mao Ning, de acuerdo con lo reportado por IRIB. Pekín enfatizó la necesidad de volver a los cauces diplomáticos y de reducir el riesgo de una ampliación del conflicto, mientras en la región persisten los temores ante una nueva oleada de violencia.

Las declaraciones de Nasirzadé y los movimientos de la Guardia Revolucionaria suceden tras las amenazas de Trump, quien en días anteriores manifestó la intención de una posible intervención militar estadounidense, enfocada inicialmente en la represión de protestas dentro de Irán y posteriormente con el argumento oficial del programa nuclear. Teherán ha sostenido reiteradamente que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos, aunque la falta de avances en las negociaciones y los recientes episodios bélicos han generado desconfianza en torno al diálogo con Washington.

Según detalló IRIB, los bombardeos ejecutados por fuerzas estadounidenses e israelíes en junio de 2025 provocaron más de 1.100 muertes en Irán. Estos ataques se registraron mientras Teherán y Estados Unidos participaban en un proceso diplomático para forjar un nuevo acuerdo nuclear. El pacto anterior, firmado en 2015, había perdido su vigencia después de la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018 por decisión del entonces presidente Trump, lo que dejó el escenario abierto a nuevas tensiones e incertidumbre sobre el futuro de la no proliferación en la región.

La reanudación de negociaciones previstas en Omán, confirmada por este país para el jueves, se produce en un contexto marcado por la desconfianza de Irán respecto a Washington, motivada en parte por esos ataques a gran escala mientras se desarrollaba un proceso diplomático, informó IRIB. La postura de Teherán es que tales actos constituyeron una interrupción directa a los esfuerzos por lograr una solución negociada sobre el programa nuclear.

La situación en Oriente Próximo continúa bajo la mirada cautelosa de la comunidad internacional. Las potencias, como China, y los países mediadores, mantienen sus llamados públicos a la reducción de tensiones entre Irán y Estados Unidos, en tanto la región experimenta un nuevo repunte de hostilidades, según consignó la cadena IRIB. La combinación de advertencias militares, ejercicios en zonas estratégicas y amenazas cruzadas agrava el clima de inestabilidad en un momento donde la diplomacia aún busca mantener abiertas las vías de diálogo.