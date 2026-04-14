El Gobierno de Colombia confirma la muerte de una menor en el bombardeo contra 'Iván Mordisco' en Vaupés

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnaulfo Sánchez, ha informado este martes de la muerte de una menor de 16 años durante el bombardeo realizado a finales del pasado mes de marzo contra el líder de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', en una zona selvática del departamento de Vaupés, en el sureste del país.

"Lamentablemente, confirmamos, de acuerdo a los neutralizados (en el operativo) que si bien es cierto que cayó el círculo cercano de alias Mordisco, también había una menor de 16 años que hacía parte de ese círculo de seguridad de ese criminal", ha señalado durante la Comisión Segunda del Senado el responsable de la cartera de Defensa del país.

Esta muerte, según ha considerado el jerarca colombiano, no solo da cuenta de la "crudeza de la guerra" sino también de la "violación de los derechos humanos" y de los "crímenes de guerra" perpetrados por parte de "quienes reclutan" a menores en el país.

En el referido operativo, en el cual fueron empleadas "más de 27 aeronaves", en palabras de Sánchez, inicialmente se habló de seis fallecidos y, según detalló entonces el Instituto Nacional de Medicina Legal en un comunicado, los cadáveres correspondían a dos hombres y cuatro mujeres, dos de las cuales no habían podido ser identificadas.

No obstante, entre las víctimas no se encontraba alias 'Iván Mordisco', según confirmaron días después las autoridades colombianas que, en los últimos meses han detenido a sus hermanos Andrés, Juan Gabriel y Luis Vera Fernández. De hecho, entre los cuerpos encontrados en la citada operación se encontraba el de alias 'Lorena', considerada la pareja sentimental de 'Mordisco'.