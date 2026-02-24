Iago Aspas, Sorloth y De Jong lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 25 de LaLiga EA Sports

Alexander Sorloth del Atlético de Madrid cerró la jornada con dos goles frente al RCD Espanyol y un remate al poste en la victoria por 4-2, actuación que, junto con las de Iago Aspas del RC Celta y Frenkie De Jong del FC Barcelona, encabeza la selección de los once jugadores más destacados según el análisis de datos realizado por EP Deportes y Driblab tras los partidos recientes del torneo. El medio EP Deportes detalló que estos futbolistas lideran la alineación ideal de la fecha 25 de LaLiga EA Sports, conformada en base a estadísticas de rendimiento individual.

De acuerdo con EP Deportes, Iago Aspas marcó ambos tantos para el RC Celta en el triunfo ante el RCD Mallorca por 2-0. El delantero gallego intervino en 23 jugadas, completó nueve pases y generó dos oportunidades de gol, rematando tres veces a portería durante los 21 minutos que permaneció en el campo en ese encuentro. Por su parte, Frenkie De Jong firmó un gol en la victoria del FC Barcelona 3-0 ante Levante, añadiendo a su registro 128 acciones con el balón, 114 pases acertados y cuatro ocasiones generadas, además de quedarse con cuatro de los cinco duelos disputados y recuperar cinco balones.

El equipo ideal, elaborado con estadísticas provistas por Driblab, incluye además a Odysseas Vlachodimos (Sevilla) en la portería. El meta griego resultó fundamental para mantener el arco invicto ante el Getafe, logrando tres atajadas, dos de ellas en remates desde el área, y evitando un promedio de 0,7 goles esperados en contra, según consignó EP Deportes. Vlachodimos completó 18 de 23 pases intentados, consolidando la salida de balón de su equipo.

En la línea defensiva aparecen Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club) y Yuri Berchiche (Athletic Club). Según publicó EP Deportes, Llorente asistió el primer gol de Sorloth, acumuló 77 intervenciones con balón, completó 56 pases, realizó tres centros y generó dos ocasiones, además de ganar todos los duelos que enfrentó y recuperar seis balones.

Eric García sobresalió en la victoria azulgrana ante el Levante al aportar una asistencia, sumar 132 intervenciones con el balón, completar 118 pases, generar una ocasión y rematar dos veces a puerta. El central también realizó cuatro despejes, cinco recuperaciones y se impuso en dos enfrentamientos defensivos.

Aymeric Laporte destacó en el triunfo del Athletic Club ante el Elche por 2-1. El defensa central contabilizó nueve despejes, tres interceptaciones de pase, dos entradas exitosas, ocho recuperaciones y siete duelos ganados. Además, participó en 59 acciones con el esférico y aportó 30 pases, dos de ellos en largo, generando una ocasión ofensiva.

Yuri Berchiche, también del Athletic Club, figura como lateral izquierdo al brindar una asistencia en el primer gol ante el Elche, protagonizar 79 acciones con el balón, completar 42 pases, lanzar cuatro centros y crear cuatro oportunidades de gol. En tareas defensivas, ganó ocho duelos, recuperó tres balones, despejó en tres oportunidades e interceptó dos pases, informó EP Deportes.

En el centro del campo, junto a De Jong, se encuentran Marc Bernal (FC Barcelona) y Santi Comesaña (Villarreal). Según EP Deportes, Bernal aprovechó su segunda titularidad en la Liga anotando el primer tanto del partido ante Levante, interviniendo en 58 jugadas y acertando la totalidad de sus 46 pases. Su rendimiento defensivo incluyó imponerse en ocho duelos, bloquear un remate y despejar dos veces.

Santi Comesaña, del Villarreal, aportó en la remontada de su equipo ante el Valencia 2-1, marcando el tanto de la victoria de penalti, sumando 41 acciones con el balón, completando 26 de 30 pases, enviando dos centros al área y generando dos oportunidades de gol. También ganó los cinco duelos que disputó, recuperó dos balones e interceptó un pase, según reportó EP Deportes.

En la delantera, Fede Viñas del Real Oviedo resultó determinante al marcar dos de los tres goles de su escuadra en el empate a tres ante la Real Sociedad en Anoeta, rematando cinco veces a puerta, participando en 45 acciones con el balón y completando 14 pases y tres regates. Viñas también provocó cuatro faltas y ganó 11 duelos individuales, datos recogidos por EP Deportes.

La selección de este equipo ideal evidencia la influencia de los futbolistas de clubes como Celta, Atlético de Madrid y Barcelona en la fecha 25 de LaLiga EA Sports. El análisis por datos de Driblab, citado por EP Deportes, pone en valor el desempeño individual medido mediante intervenciones, eficacia en el pase, creación de oportunidades, duelos ganados y aportes defensivos y ofensivos en cada uno de los encuentros disputados.