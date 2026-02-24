Endesa eleva un 16% sus ganancias en 2025, hasta 2.198 millones, y pulveriza objetivos

El resultado ordinario de Endesa al cierre de 2025 se situó en 2.351 millones de euros, un aumento del 18% en comparación con los datos del ejercicio anterior. Según informó la propia compañía, este desempeño superó holgadamente las previsiones iniciales, que apuntaban a un beneficio neto ordinario de entre 1.900 y 2.000 millones de euros para el año pasado. A este dato se suma el récord en beneficio neto de 2.198 millones, un avance del 16,4% con respecto a los 1.888 millones obtenidos en 2024, desplazando ampliamente las metas que la empresa había planteado públicamente.

De acuerdo con los datos publicados por Endesa, los ingresos totales de 2025 alcanzaron los 21.424 millones de euros, lo que supone un ligero incremento del 0,5% frente a los 21.307 millones registrados un año antes. El resultado bruto de explotación (Ebitda) también experimentó mejoras significativas y cerró el ejercicio en 5.756 millones de euros, con un aumento del 8,7% respecto al de 2024. El medio reportó que tanto el beneficio neto como el Ebitda finalizados superaron las previsiones públicas proporcionadas por la dirección.

Tal como publicó la compañía, el objetivo inicial fijado para el beneficio neto ordinario se situaba en una horquilla de entre 1.900 y 2.000 millones de euros, mientras que para el Ebitda la expectativa estaba entre 5.400 y 5.600 millones de euros. Ambos parámetros finalizaron el año por encima de esos límites, lo que consolida la posición de la empresa en el sector energético.

Endesa atribuyó estos resultados al buen desempeño operativo de sus líneas de negocio y a unos ingresos que mantuvieron una tendencia creciente tras el leve repunte de 2025. Esta mejora permitió a la empresa distanciarse notablemente de las previsiones iniciales y refuerza el argumento de que la gestión y orientación estratégica de la compañía produjeron efectos visibles en sus cuentas anuales.

El crecimiento en el Ebitda muestra que la compañía logró optimizar su eficiencia y rentabilidad, aspectos que favorecieron la obtención de un beneficio neto por encima de lo proyectado. Según detalló Endesa, la diferencia respecto a las estimaciones iniciales permite evaluar que el margen de mejora en la estrategia de negocio tuvo un impacto destacado en los resultados económicos del año.

La eléctrica destacó la consistencia de la evolución de sus principales magnitudes contables, lo cual ha permitido mantener una senda de crecimiento sostenido. A pesar de un entorno económico lleno de desafíos, la empresa logró incrementar sus beneficios, ingresos y márgenes, lo que la posicionó en una situación de fortaleza para futuras planificaciones. El medio detalló que estas cifras sitúan a Endesa en una posición destacada dentro del panorama energético español, consolidando su capacidad para cumplir y superar los compromisos adquiridos ante sus accionistas y el mercado.

En el análisis del ejercicio 2025, la compañía puso en valor que el incremento de los beneficios y del Ebitda se logró al tiempo que se mantenía una política de ingresos estable, con una variación de solo el 0,5%, lo cual indica una gestión eficaz de costes y márgenes. Los resultados, superiores al rango esperado, reflejan un ejercicio de consolidación interna y de afianzamiento de los activos productivos de la empresa, aspectos mencionados en las comunicaciones oficiales del grupo.

Por último, la compañía subrayó que el cumplimiento y el rebasamiento de sus objetivos financieros para el ejercicio pasado representa un elemento clave en la hoja de ruta prevista para los próximos años, según recogió el medio especializado.