El noruego Casper Ruud jugará el Barcelona Open Banc Sabadell 2026 en busca de su segundo título

El entrenador del noruego Casper Ruud, quien desarrolla su formación en la Rafa Nadal Academy de Manacor, ha destacado en reiteradas ocasiones la solidez de su pupilo sobre arcilla, una superficie en la que el jugador escandinavo ha obtenido 12 de sus 14 títulos profesionales y alcanzado 20 finales a lo largo de su carrera en el circuito ATP. Este récord lo sitúa entre los principales especialistas del tour en tierra batida. De acuerdo con la organización del Barcelona Open Banc Sabadell, Ruud regresará a este torneo en 2026 con el propósito de defender su título, consolidado en la edición de 2024, y de buscar su segundo trofeo en la capital catalana.

Según informó el propio certamen, Ruud, quien actualmente ocupa el puesto 12 en el ranking mundial de ATP, se presentará en la competencia entre el 11 y el 19 de abril de 2026. Esta marcará la sexta ocasión en la que el noruego compita en el torneo barcelonés, considerado uno de sus favoritos en el calendario. El medio detalló también que la cita contará con la presencia confirmada de Carlos Alcaraz, vencedor del torneo en 2022 y 2023, quien fue el primero en anunciar su participación para la edición venidera.

El desempeño reciente de Ruud en la temporada previa ha incluido la obtención de títulos tanto en el Masters 1000 de Madrid como en el ATP 250 de Estocolmo. La victoria en la capital española supuso un refuerzo significativo para su reputación como uno de los jugadores más efectivos y consistentes sobre arcilla. Tal como consignó el medio especializado, estos resultados han permitido que Ruud mantenga la regularidad necesaria para aspirar a cualquier competición de primer nivel.

El torneo informó también que Ruud se ha consolidado entre los jugadores más experimentados y fiables del panorama internacional, especialmente por su rendimiento en una superficie en la que ha alcanzado cifras destacables en finales y títulos individuales. A sus 27 años, el noruego mantiene aspiraciones elevadas conforme se aproxima esta nueva edición del Trofeo Conde de Godó, evento tradicionalmente celebrado en el Real Club de Tenis Barcelona-1899.

En la historia reciente del Godó, Carlos Alcaraz fue el último tenista en conquistar el certamen en años consecutivos, en 2022 y 2023. El propio torneo subrayó el aliciente que representa la posibilidad de que Ruud repita también la hazaña del doblete. La participación de estos dos jugadores añade un componente competitivo destacado y proyecta una de las ediciones más seguidas en el circuito sobre tierra batida.

El Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó 2026 prevé así un cartel encabezado por figuras que han dejado huella en el torneo, con Ruud buscando consolidar su prestigio tras el título de 2024 y extender su dominio en arcilla, mientras el español Alcaraz intentará recuperar la senda victoriosa en la capital catalana, según especificó el comunicado del campeonato.